Западная Молдова. Возможен ли реванш Москвы

16.07.2021, Кишинёв, София Русу

В России продолжают обсуждать молдавские парламентские выборы, в результате которых вся власть в этой стране переходит к правым проевропейцам. Эксперты пытаются разобраться в причинах «ухода в отрыв» Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность», признавая, в то же время, что в РФ ситуацию в Молдове сегодня знают недостаточно глубоко.

Постепенно приходит осознание того, что молдавские политические силы, считавшиеся пророссийскими, таковыми на самом деле не являются.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

Как случилось, что страна, население которой в целом хорошо относится к России, выбрала западный курс, как улучшить отношения двух государств, какой стратегии на этом направлении Москве стоит придерживаться в дальнейшем – об этом говорилось на пресс-конференции в эфире Общественной службы новостей.

Ожидаемый результат

Эксперты назвали победу партии Майи Санду ожидаемой – к этому давно шло. Поражение «условно пророссийских сил» (кажется, события в Молдове закрепили новый политический термин) случилось по ряду причин. Главная из них – в том, что команда Санду, поддерживаемая Западом, работала намного эффективнее: у нее и идеи были свежее, и реализация лучше.

Социолог Евгений Копатько говорит, что создание блока коммунистов и социалистов было неудачным шагом: альянс Воронина и Додона построен с точки зрения обращения к прошлому, и поэтому не сработал. У Санду и ее сторонников, наоборот, была картина будущего, и это зацепило избирателя.

«Они держали руку на пульсе, их работа была системной, а не ситуативной, они опирались на позитив, делали ставку на молодежь и видение будущего. Условно пророссийские партии же работали непоследовательно. Зайдите на сайт Россотрудничества, и вам станет понятно, как это все работает и почему это не может «летать» априори», – сказал Копатько, добавив, что теперь «Россия получила очередную недружественную страну на постсоветском пространстве, и прозападные силы в Молдове будут только укреплять свои позиции».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (специалист по Молдавии), кандидат экономических наук Владимир Брутер отметил, что Додон в глазах молдавских избирателей – лузер, у которого нет никаких перспектив, с тех пор как он без всякой борьбы утратил должность президента.

«Объединить большое количество избирателей вокруг него было сложно – гагаузы пришли плохо, северные районы пришли плохо, русскоязычные пришли плохо. Те, кто является базовым ядром Додона, еще пришли, остальные же просто проигнорировали выборы», – заявил он.

Между тем, евроинтеграторы, говорит эксперт, играли вдолгую, у них давно были сформированы планы. Так, например, они умело использовали Ренато Усатого – еще в пору президентской кампании он «отколол от Додона некое критическое количество избирателей и привел их к Санду».

«Так было сломано единство русскоязычных избирателей, которое приводило к лидерству Додона. Новой власти Ренато Усатый уже не нужен, хотя и не мешает», – добавил Брутер.

Исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский, симпатизирующий социалистам, констатировал, что «молдавский народ по аналогии с армянским совершил национальное самоубийство, отдав свою страну в руки Джорджа Сороса и посольства США».

«Антикоррупционная риторика – самая выгодная во все времена для демонтажа суверенных стран и народов, – объясняет он. – С этой же риторикой выступал Ельцин в конце 1980-х годов и стал кумиром целой страны, с этой риторикой произошли две цветные революции на Украине, революция роз в Грузии прошла под теми же лозунгами. Под ними же в апреле 2009 года разгромили парламент и президентский дворец в Кишиневе и т.д.».

Букарский прогнозирует, что «похмелье наступит скоро», поскольку «к власти пришли дилетанты, не имеющие опыта работы на руководящих постах».

«Им придется привлекать либо чиновников старого аппарата, которых они сегодня называют коррупционерами, либо, что скорее всего, в каждом министерстве будут работать советники западных стран, как в начале 1990-х в России и как сегодня на Украине. Это означает полную потерю суверенитета и независимости и полный переход страны под внешнее управление. Российской Федерации нужно приготовиться к длительной конфронтации с новым режимом, в первую очередь, по теме присутствия российских миротворцев на территории Приднестровья, теме долгов Приднестровья за российский газ. Надо быть готовыми к закрытию оппозиционных каналов, провокациям в Зоне безопасности, к утрате Молдовой нейтрального статуса, к тому, что тут потребуется поддержка не только Приднестровья, но и Гагаузии», – сказал Букарский.

Пока Россия скромничала, Запад не стеснялся никаких методов

Эксперты единодушны в том, что Россия недорабатывает в Молдове, впрочем, как и на всем постсоветском пространстве.

«Эти выборы показали, как должны работать дипломаты – так, как работало, например, американское, румынское посольство. Выборы также показали, как не работала вся наша российская система, включая Россотрудничество», – заявил Владимир Брутер.

Россотрудничеству в Молдове вообще от экспертов в этот раз сильно досталось, хотя оно работает в строго заданных параметрах и в соответствии с выделенным финансированием.

Как объяснил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь, Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, а вот американцы не стесняются.

«У послов США в странах СНГ есть спецфонды огромные. Такой фонд используется для подкупа видных политических деятелей, поддержки различных неправительственных организаций. В Молдове США сотрудничает с 17 НПО. Мы не умеем работать так, как американцы и некоторые другие страны Запада… Мы со своим невмешательством так проиграли уже Украину, Грузию, Нагорный Карабах и Армению (там пришли к власти проамериканские силы, и русофобские настроения уже у трех четвертей населения). В Молдове то же самое, здесь будет дальнейший крен в строну ЕС и США», – заявил экс-дипломат.

Запад, ведя свою политику в РМ, не брезгует никакими методами, говорилось на пресс-конференции. Так, например, Владимир Брутер сомневается, что на избирательные участки за рубежом (там голосовала молдавская диаспора с ее хваленой активностью) пришло действительно столько людей, сколько было озвучено.

«Если взять протокол первого тура президентских выборов, то видно, что на каждом итальянском, французском, португальском, германском участке Ренато Усатый получил одинаковое количество голосов, что противоречит всем математическим моделям, которые только могут быть. Цифры, которые у нас есть по голосованию диаспоры, противоречат суммам, которые перечисляются из этих стран. Там не может быть такого количества голосующих людей и по данным местной полиции. Поскольку никто не проводит на этот счет расследования, никто не может уличить авторов этих технологий в фальсификациях, поскольку в судебном порядке это не оспорено и оспорено не будет, мы принимаем это как данность, хотя назвать свободными, прозрачными, конкурентными выборами – это никак нельзя», – рассказал он.

Социолог Евгений Копатько уверен, что пока Россия будет действовать по принципу невмешательства, для нее все будет плохо. В этом случае «продолжится и будет усилен антироссийский проевропейский курс, усилится помощь постсоветским странам от Запада (зависимость станет более системной), продолжится евроинтеграция и сближение с НАТО, усиление альянса Молдовы с Украиной (эта тема еще мало изучена и просчитана)».

«Все сваливать на коллективный Запад не стоило бы. Самое главное – мы до сих пор не нашли ни одно инструмента для того, чтобы у нас что-то получилось. Нужно в корне менять политику на постсоветском пространстве. Пока не будет у нас конкурентной работы с Западом, пока мы не будем использовать принцип зеркальности в работе, пока не перестанем стесняться работать с лояльными нам людьми на нашем бывшем общем пространстве, можем не рассчитывать ни на какой ренессанс. Люди теряют веру – если ставить на партию, которая априори не побеждает, можно сколько угодно разговаривать о махинациях на выборах, но результат будет не в нашу пользу», – заявил эксперт.

Будет ли объединение с Румынией?

В последнее время много говорится о дрейфе Молдовы в сторону Румынии. Но завершится ли этот процесс объединением двух государств?

Владимир Брутер говорит, что от коллективного Запада заказа на объединение сейчас нет – есть заказ на постепенное «орумынивание» Молдовы, прежде всего, в культурном и частично в экономическом плане.

«В Румынии маленький процент тех, кто голосует в молдавской диаспоре, – это делается сознательно, чтобы никого не заподозрили в том, что Румыния контролирует этот процесс (на самом деле контроль идет через МИД Румынии, где создан специальный департамент Молдовы). Объединение – это все-таки экстраординарный проект, и Запад решится на него только тогда, когда условия будут совершенно особыми. Сейчас же этот вопрос просто не обсуждается, обе страны даже права не имеют на такое объединение. Если оно и будет утверждено, то в Берлине, Брюсселе и Вашингтоне, а вовсе не в Бухаресте и Кишиневе», – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что Молдова будет делать ровно то, что ей предпишут: «собственной воли нет ни у Санду, ни у других членов ее команды, на ключевые министерские посты назначат людей, хорошо проверенных Западом».

Кто поднимает упавшее знамя?

Экспертов спросили, кто из молдавских политиков мог бы стать сегодня на рубеже противостояния России и Запада. Оказалось, что кроме социалистов – пока и некому.

«Сегодня в политическом спектре Молдовы есть только одна сила, которая реально может это сделать – это блок коммунистов и социалистов, нравится это кому-то или нет, – заявил Владимир Букарский. – Есть еще время исправиться самим и исправить ситуацию внутри молдавского государства. В молдавском обществе все не так однозначно в плане геополитических настроений. В народе все еще есть запрос – если не на дружеские и союзнические, то, по крайней мере, на нормальные отношения с Россией, в том числе и со стороны той части избирателей, которая голосовала за Санду. В парламенте есть лишь одна оппозиционная сила, способная поднять это упавшее знамя».

Научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун, говоря об отношении Приднестровья к результатам прошедших выборов, отметил, что Тирасполь будет работать с той молдавской властью, которая есть.

Но по личному мнению эксперта, на Левобережье многие желают Партии социалистов провести необходимые реформы, не опускать руки, работать в регионах, идти вперед, «поскольку запрос в молдавском обществе на левую идею никуда не делся».