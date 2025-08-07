Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада отдали Украине практически все вооружение, которое было у них на военных складах, изрядно опустошенных за последние десятилетия. Это помогло Киеву продержаться, но и создало проблемы.

Об этом французский эксперт по вооружению Оливье Дюжарден заявил в интервью каналу TVLibertés, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы немного спроецировали наши фантазии. С телеэкранов многие говорили, что западная помощь меняет правила игры. «Мы дадим штурмовой танк, «Хаймерс», и это изменит правила игры». На самом деле, ничего не изменилось. Если мы посмотрим на эволюцию войны, то увидим, что нет изменений в интересах украинцев с появлением нового оружия. Мы немного обманули себя, хотя и поняли, что у западного оборудования есть свои недостатки. Оно было технологически более продвинутым, но его было сложнее поддерживать. Поэтому его было легко сломать, а ремонтировать было сложно», – рассуждал Дюжарден.

Он считает, что западные страны отдавали Украине то, что было не нужно давать.

«Была политическая игра, когда каждая страна говорила, что она дала больше. Каждый отдавал то, что у него имелось на складе. Таким образом, у украинцев образовалась куча разнообразного оборудования, которое было бы хорошо для музея, но для армии это логистический кошмар. У них танки и снаряды разных моделей. Это абсолютный ужас», – сказал Дюжарден.

Он добавил, что многое из поставленной техники быстро вышло из строя, и украинцам приходилось, например, прилаживать на боевые машины тормозные системы грузовиков.