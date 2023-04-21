Заукраинский фильм русофоба Бернара-Анри оглушительно провалился

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Западная пропаганда о нелегальных мигрантах, украинцах и войне против России настолько осточертела простым жителям, что заказные фильмы и книги позорно проваливаются в прокате в первый же день.

Об этом эфире интернет-канала PolitWera заявила французский журналист Елена Кондратьева-Сальгеро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На прошлой неделе вышел очередной фильм про несчастных мигрантов, как они переходят, страдают, выплачивают дикие деньги людям, перевозящим через границы. И всё было построено на выжимание слезы о бедных мигрантах. И он получил такой бешеный провал в прокате, с первого же дня стало понятно, что он не окупится никогда. И в СМИ напечатали статистику, что все эти фильмы, плодящиеся бесконечным потоком в политкорректных мозгах и пытающиеся выжать слезу к участи этих несчастных людей и нелегальных мигрантов – они совершенно не работают», – сказала Кондратьева–Сальгеро.

Однако она подчеркнула, что самым большим провалом французского кинематографа стал пропагандистский фильм об Украине.

«Более страшным провалом был фильм господина Бернар-Анри об Украине. Там вообще такого провала не знал ни один сюжет в истории документалистики. Там было семь журналистов на два огромных парижских зала, на премьере. Здесь уже очень многие публицисты задают себе вопрос: а как так получается, что этот политкорректный Бернар-Анри постоянно «в струе», его постоянно поддерживают на плаву, в то время как ни книги его не раскупаются, ни речи его не слушаются. И вся эта кинопродукция чисто пропагандистского склада давно уже не работает – не продаётся, не покупается, не окупается. Но продолжается», – подытожила журналист.