Западная русофобия и гомо-пропаганда гонят людей на ПМЖ в Россию – Затулин

Русофобия за рубежом подталкивает наших соотечественников планировать возвращение в Россию. К этому добавилась модная в Европе гендерная политика, которую воспитанные в советском, религиозном или просто традиционном обществе люди не в состоянии принять.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политик, депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, положение наших соотечественников изменилось с началом специальный военные операции. Волна русофобии поднялась до небес, и она теперь затрагивает не только людей, живущих в России, но и тех, кто является русскими по национальности или по паспорту, тех, кто вообще не скрывают каких-то своих отношений с людьми в России, с самой Россией. Поэтому, конечно, на фоне того, как запрещают и отменяют концерты русской музыки или ведут диалог о том, как бы Россию раздробить на много кусков, ясное дело, что многие из тех наших сограждан, тех наших соотечественников, которые не являясь нашими согражданами, живут долгое время, иногда поколениями, за пределами России, многим становится не комфортно. Отмечены случаи, факты, я ими занимаюсь, когда люди хотят вернуться в Россию по этим причинам», – пояснил он.

«Есть еще причины дополнительные. Скажем, для многих немцев, когда-то уехавших после распада Советского Союза в Германию из России, из Казахстана, где они были поселены во время Великой Отечественной войны. Напомню, что до войны существовала республика немцев Поволжья, а вот, в связи с приближением гитлеровских войск к Сталинграду, тогда она была отменена, и российских немцев отсылали подальше от места событий. После распада Советского Союза многие из них воспользовались программой переселения соотечественников в Германию, а сейчас, по крайней мере, довольно большое количество разочаровано в том, какой стала Германия, к чему она идет. И дело касается не только политических взглядов, хорошо или плохо Россия воюет на Украине – речь заходит о принципиальных вопросах, вопросах, связанных с самоопределением родителей, со всеми этими штучками, которые стали модными сейчас в Западной Европе, когда там насчитывается несколько десятков вариантов полов, и где уже официально отменяют на слово «родитель». Где употребляют неизвестные какие-то местоимения «оно» по отношению к детям, где гендерные браки между однополыми существами. В общем, все это людей, воспитанных в таком строгом духе, все равно советском, католическом, протестантском – начинает смущать, и они ищут, вспомнили о своем прошлом в России, в Советском Союзе и хотели бы переселиться. Я вот только что занимался одним из таких вопросов», – уточнил Затулин.

Переселение жителей Донбасса и других областей Украины потребовало законодательных изменений, прежде всего, о получении российского гражданства без официального отказа от украинского. у нас сейчас упрощенный порядок получения гражданства тем, кто уже живет в России. Раньше требовалось, чтобы эти люди, прежде чем подать заявление о желании стать российским гражданином, должны были пройти предварительную стадию, получить вид на жительство или еще что-то в этом роде. Они должны были отказаться от своего имеющегося гражданства, иного гражданства.

«Теперь в этом нет необходимости. Те, кто живут в России, не только соотечественники, в принципе любые иностранцы, живущие в России, если они себя нормально зарекомендовали, если к ним нет претензий, вправе подать заявление о приеме в российское гражданство без выхода из гражданства другого государства. Это существенно для тех, кто прибывает к нам из стран СНГ, тем более, что выйти, например, из украинского гражданства – головоломная задача. По законам Украины, для этого требуется издать персонально указ президента Украины, а он не торопится это делать, и вообще не собирается этого делать. В результате возникают многочисленные коллизии, мы их тоже решаем. То есть люди, которые, например, еще вчера считали себя гражданами Украины, написали отказные заявления переправили их на Украину, не имеют подтверждения, что их из этого гражданства вычеркнули. А без этого подтверждения некоторые наши инстанции, некоторые наши ведомства, например, правоохранительные – не берут их на работу. Потому что это связано с военной тайной, со служебной тайной. В этом вопросе тоже целый ряд решений был принят, который облегчает для них жизнь и дает им возможность работать по специальности», – заверил депутат.