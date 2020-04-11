«Западная система здравоохранения полностью села в лужу», – депутат Рады

11.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Продолжать на Украине медицинскую реформу американки Ульяны Супрун в условиях пандемии коронавируса просто преступно, тем более, когда становится очевидным, что западная система здравоохранения не справляется с эпидемией.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-спикер МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вся западная система здравоохранения полностью села в лужу. Они оказались неспособны справиться с пандемией, в отличие от Китая, где система здравоохранения отработала намного лучше.

И, самое страшное, что госпожа Супрун и её соратники проводили у нас реформу здравоохранения, и эту реформу абсолютно идиотским образом в условиях пандемии, когда любую реформу стоит остановить, сосредоточившись, максимально мобилизовав ресурсы, имеющиеся у системы, не перестраивая её. Любую перестройку нужно делать в хороших условиях, если дома пожар, ты не затеваешь параллельно ремонт.

Эту систему выстраивали по западным образцам – что значит «деньги ходят за пациентом»? А когда происходит пандемия, то за какие деньги за каким пациентом ходят, если пациенты появляются десятками, а то и сотнями, а в Европе и тысячи новых ежедневно», – заявил Волошин.

«То есть, какая польза от семейных врачей, какая польза от всей этой системы… Нам рассказывали: мы финансируем пустые койки – а сейчас они уже не пустые! Сейчас во всех странах мира дефицит коек. И никакой гарантии, что не будет второй волны коронавируса, третьей. Очевидно, что мы следующей зимой можем получить вторую волну этой пандемии, потому что, получив возможность передаваться от человека к человеку, этот вирус уже станет нашим спутником человечества, таким же, каким является, например, грипп», – добавил депутат.