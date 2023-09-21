Западная соцсеть снесла аккаунты Бабченко и Муждабаева

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Беглый журналист-иноагент Аркадий Бабченко, прославившийся своим фейковым убийством, продолжает создавать скандалы вокруг своей персоны.

Сейчас он жалуется, что американская соцсеть удаляет его аккаунты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто так. На ровном месте. Не было ни бана, ни предупреждения, ни сноса постов. Просто: утром на палубу вышел – а палубы нет. Я не знаю, как проводить теперь сборы. Но нужно еще 350 тысяч», – написал Бабченко в своем тг-канале.

Он утверждает, это «ФСБ подсунуло СБУ списки на удаление аккаунтов проукраинских патриотических блогеров, которые СБУ, не проверив, передало в ФБР». Поэтому вместе с Бабченко якобы пострадал еще один русофоб-меджлисовец Айдер Муждабаев.

Две недели назад Бабченко утверждал, что СБУ возбудила против него уголовное дело, ориентировка якобы появилась в базе данных украинских пограничников. Причиной преследования он назвал критику Владимира Зеленского. Украинская спецслужба официально опровергла его утверждения.

В июле Бабченко забросал яйцами здание посольства России в Эстонии.

В мае 2018 года СБУ провела операцию, объявив об убийстве журналиста. На следующий день он появился на пресс-конференции, назвав случившееся инсценировкой. По его словам, она была необходима, чтобы раскрыть покушение на него, якобы подготовленное российскими спецслужбами.