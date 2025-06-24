Западная стратегия на Украине полностью провалилась – Лавров
Изменение риторики западных лидеров в отношении РФ свидетельствует о том, что их тактика на Украине потерпела полное фиаско.
Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кстати, в отличие от нас, подходы западных, так называемых, лидеров, они постоянно видоизменяются. И отражают, в общем-то, провал всех их первоначальных замыслов.
Помните, как все начиналось? «России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя». Кричали, просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине», – сказал Лавров.
«А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя.
То есть, фиаско западной стратегии, да и тактики, оно очевидно, но Европа по-прежнему старается», – добавил он.
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