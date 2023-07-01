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Прибывшая на Украину западная техника доказала свою неэффективность, и в ВСУ начали предпочитать идти в бой на отремонтированных старых советских машинах.

Об этом в своём блоге заявил российский военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни один «Леопард» не доехал до передка. На днях у них заглох танк Т-72, его вывели из строя. И они положили взвод, но чудовищными усилиями вытащили танк. Потому что у них нет техники, танков, БМП. То, что они там ездят – это оказалось совершенно непригодным к этим условиям, пехота совершенно не защищённая. Так вот, они сейчас не гонят свои танки вперёд, потому что то, что осталось, у них просто поломанное», – сказал Хайруллин.

Он подчеркнул, что самые элитные части ВСУ теперь формируются в основном из кое-как восстановленной старой советской техники.

«И они сейчас демонстрируют две новых бригады, типа элитные, а вооружены они старыми советскими танками и БМП. А БМП у них очень сильно не хватает, при том, что их очень много прислали. Элитность их новых двух бригад заключается в том, что они вооружены старой советской техникой. Понимаете, насколько у них катастрофа с западной техникой», – подытожил военкор.