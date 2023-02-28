Западная Украина даст колоссальный прирост членов «Единой России», – прогноз

Россия должна вернуть под свой контроль всю территорию Украины, включая ее западные области.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, менталитет населения Галичины таков, что оно встречает с хлебом и цветами любую армию, способную его захватить.

«Очень бы хотелось, чтобы российская армия дошла до границ Украины, и это все вернулось в Россию…

Разговаривая с ребятами в погонах, они говорят: «Вот, западная Украина, там совсем другие люди», – я школу заканчивал в Тернополе.

Сопротивляется восточная Украина. Чем дальше бы доходили до западной, там все армии встречали с рушниками и с хлебом. Если бы мы туда дошли, там членов «Единой России» в течение месяца после прихода было бы больше всего. Причем, таких истинных, правильных…

Насколько я вижу сейчас, прямо сейчас, я буду говорить опять банальности – прямо сейчас дойти до границ западной Украины у российской армии пока не получается. Победить Россию, как ядерную державу, – мне слабо это представляется.

Россия – уникальная страна, и эти все проекты по раскачке ситуации внутри России, мне кажется, тоже мало могут быть успешны. Люди поддерживают президента, поддерживают партию власти в подавляющем большинстве своем», – заявил Царев.