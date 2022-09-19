Западная Украина помогла России заработать несколько миллиардов долларов – ЗУНР

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Новости Украины

За первое полугодие 2022 года с разрешения киевских властей через территорию Западной Украины по различным трубопроводам из России в Европу прокачано нефти и газа на несколько миллиардов долларов.

Об этом сообщает польско-украинский портал ЗУНР со ссылкой на документы Государственной таможенной службы.

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Как следует из ответа Гостаможслужбы на обращение депутата Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимира Арьева, на протяжении первого полугодия 2022 года «Роснефть» и «Лукойл» прокачали через Украину, соответственно, 2,57 и 3,33 миллионов тонн нефти, «Газпром» – более 10 миллиардов кубометров газа, а «Тольяттиазот» – почти полмиллиона тонн аммиака.

«Если взять за основу лондонские биржевые котировки, то за полгода украинские власти разрешили прокачать украинскими трубопроводами российских товаров на сумму более 4 миллиардов долларов! Эти деньги получила Россия благодаря транзиту через Украину. Что такое 4 миллиарда долларов? Для сравнения – это почти половина всего бюджета на обеспечение ВСУ в этом году!» – цитирует портал заявление Арьева в одной из социальных сетей.

Политик также отмечает, что так и не получил информации от Министерства финансов Украины о том, в каком объёме российские компании рассчитались с Украиной за транзит.

«К сожалению, заложником этой ситуации оказалась Западная Украина, через которую, собственно, и проходят нефте- и газопроводы из России. Не исключено, что в каком-то обозримом будущем, когда Запад начнет выставлять Киеву счета за его авантюры в стиле «здесь – воюем, а здесь – торгуем», то отвечать придется в первую очередь Западной Украине как ключевому транзитному узлу в этом «прелюбодеянии» со стороны «слуг народа». И, скорее всего, без санкций не обойдется!» – прогнозирует ЗУНР.