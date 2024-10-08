Западная Украина жирует, пока восток тонет в крови, – офицер ВСУ

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Западные регионы Украины абсолютно не ощущают войны и живут своей жизнью в то время, как восток буквально утопает в крови.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ярославский подчеркнул, что жители Западной Украины наживаются на беженцах и переселенцах, завысив кратно цены на аренду недвижимости.

«У нас раскол пошел сегодня – раньше у нас были одни расколы, а сегодня другие. Сегодня восточная часть Украины захлебывается в крови, а западная часть Украины только подняла свои доходы. Посмотрите – если в Харькове сейчас квартиру можно сдать за 8 тысяч гривен, то аналогичную квартиру во Львове вы сдадите за 35 тысяч гривен. То есть, там города, которые абсолютно нормально живут, не понимая, что такое война. Периодически их кошмарят ТЦК, но это для них как пыль для моряка. То есть, для них во время войны жизнь только улучшилась, качественно улучшилась. Большинство из жителей запада Украины вообще переехали жить в Европу, сдавая свои квартиры во Львове или Трускавце, получая при этом прибыль», – заявил Ярославский.