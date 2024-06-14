Западники обвинили Россию в «ускорении глобальной климатической катастрофы» и требуют $32 млрд

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Война на Украине ускоряет глобальную климатическую катастрофу, пишет британская The Guardian. Согласно отчету группы экспертов по климату, климатические издержки первых двух лет войны на Украине превысили ежегодные выбросы парниковых газов, производимые 175 странами по отдельности.

За это время в атмосферу было выброшено более 175 миллионов тонн парниковых газов. Сюда входят углекислый газ, закись азота и гексафторид серы (SF6), самые сильные из всех парниковых газов. Это соответствует пробегу 90 миллионов бензиновых автомобилей за целый год – и больше, чем общий объем выбросов, произведенных отдельными странами, включая Нидерланды, Венесуэлу и Кувейт, в 2022 году.

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Около трети всех выбросов приходится на топливо, используемое боевыми машинами. Еще треть — на восстановление разрушенной инфраструктуры, для чего требуется много бетона и стали. Остальные выбросы происходят из-за пожаров, изменения маршрутов самолетов, ударов по энергетическим объектам и перемещения людей.

Исторически сложилось так, что правительства плохо учли климатические издержки войны. Официальные данные крайне неоднородны или вообще отсутствуют из-за военной секретности, а доступ исследователей на передовую ограничен. Экономические издержки выбросов парниковых газов, которые будут иметь глобальные последствия, еще менее понятны.

Но согласно новому отчету Инициативы по учету выбросов парниковых газов в войне (IGGAW) – исследовательского коллектива, частично финансируемого правительствами Германии и Швеции, а также Европейским климатическим фондом – на Россию хотят повесить выплату компенсации за ущерб климату в размере 32 миллиардов долларов (25 миллиардов фунтов стерлингов).

Идея создать реестр ущерба , который будет включать климатические выбросы, пригла Совету Европы после того, как Генассамблея ООН заявила, что Россия должна компенсировать Украине убытки от войны.

Оценка возмещения основана на недавнем исследовании , в котором были рассчитаны социальные издержки выбросов углерода в размере 185 долларов США на каждую тонну выбросов парниковых газов.

Ведущий автор IGGAW Леннард де Клерк заявил: «Россия наносит вред Украине, но также и нашему климату. Этот «углерод конфликта» огромен и будет ощущаться во всем мире. Российскую Федерацию следует заставить заплатить за это, и это долг, который она должна Украине и странам глобального юга, которые больше всего пострадают от климатического ущерба».

После начаа войны, утверждают британцы, ландшафтные пожары увеличились в размерах и интенсивности по обе стороны границы. Согласно первому анализу такого рода, 1 миллион гектаров (2,47 миллиона акров) выжженных полей и лесов был связан с военными причинами, что составляет 13% от общих затрат на выбросы углерода.

Большинство пожаров произошло вблизи линии фронта, но небольшие возгорания вышли из-под контроля по всей стране из-за передислокации лесников, пожарных расчетов и техники.

России также вменяют намеренное нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что якобы вызвало крупные утечки сильнодействующих парниковых газов. Британцы подсчитали, что из-за российских ударов по объектам высоковольтной сети Украины в атмосферу якобы вытекли 40 тонн SF6 (что эквивалентно примерно 1 миллиону тонн CO2).

Также России ставят в вину резко возросшее потребление авиационного топлива, поскольку европейским и американским коммерческим авиакомпаниям запрещено находиться в российском воздушном пространстве, а австралийские и некоторые азиатские перевозчики в качестве меры предосторожности выбрали объездные маршруты. Эти дополнительные мили привели к выбросу как минимум 24 миллионов тонн CO2.