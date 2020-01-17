Западники строят для сербов в Косово кварталы-призраки

17.01.2020, Москва, Елена Острякова

Попытки представителей западноевропейских государств вернуть сербов, изгнанных албанцами в 1999 году, в их родной город Призрен на юге Косово не увенчались успехом.

Об этом пишет сайт Balkan Transitional Justice, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В 2011 году британское правительство и Датский совет по делам беженцев при содействии Ассоциации «Свети Спас», сербской организации для перемещенных лиц из Косово изыскали средства, чтобы восстановить сербский квартал Признена, который был в свое время дотла сожжен местными албанцами. Многие жители тогда были травмированы и даже убиты.

Однако, несмотря на все усилия, из 10 тыс сербов, когда-то живших в Признене, вернулось только 20 человек.

«Десятки реконструированных сербских домов, построенных международным сообществом, теперь поблескивают на склоне холма Поткаляйя, выполненного в живописном традиционном стиле. Но большинство этих домов, построенных для облегчения возвращения сербов в город, пустуют. Часть из них была продана или сдана в аренду не сербам. Еще часть пытаются переоборудовать в хостелы для туристов», – говорится в статье.

Журналисты пытаются доказать, что негативного отношения албанцев к сербам нет, не упоминая известные факты вандализма и насилия, о которых постоянно пишут местные СМИ. При этом они вынуждены признать, что в «независимом» Косово крайне высокая безработица и «повсеместная слабость экономики».

Кроме того, в Признене, расположенном на юге провинции, нет сербских школ. Правительство Сербии финансирует учреждения образования только в северных анклавах.

«На данный момент большинство возвращенцев фактически не живут в городе или являются пенсионерами, которые полагаются на государственные пенсии Сербии», – говорится в статье.