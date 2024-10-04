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За считанные недели до президентских выборов в США все указывает на то, что первоначальный расчет президента России Владимира Путина на то, что Запад, в конечном итоге, потеряет интерес к конфликту, кажется все более обоснованным. Западное безразличие поставило Зеленского на грань выживания, пишет на страницах The Telegraph британский журналист и редактор по вопросам обороны и иностранных дел Кон Кафлин.

Зеленский использовал встречу мировых лидеров в ООН, чтобы надавить на западные державы, чтобы усилить их поддержку украинского дела. Он представил свой «план победы» американским политикам: амбициозный проект окончания войны с Россией на условиях Украины.

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Неудивительно, что Москва отвергла требования Зеленского, а Путин явно ждет результатов американских президентских выборов в ноябре, прежде чем взвесить свои варианты. Тем временем, Зеленский требует, чтобы Запад усилил свою поддержку, чтобы Украина могла улучшить свои переговорные позиции, добившись дальнейших успехов на поле боя.

Президент США Джо Байден не спешит предоставлять Киеву необходимые полномочия, опасаясь спровоцировать Кремль на эскалацию конфликта. И хотя Зеленский получил теплый прием в Белом доме, американский президент отказался уступить в жизненно важном вопросе о ракетах.

Не лучше обстояло дело у Зеленского, когда он встретился с Дональдом Трампом в его пентхаусе в Нью-Йорке. Первоначально дав понять, что он слишком занят предвыборной кампанией, Трамп в конце концов смягчился, но только чтобы разбить надежды Зеленского, подчеркнув, что он считает Путина близким личным другом.

Предыдущие комментарии Зеленского журналу New Yorker лишь привели к дальнейшему отчуждению лагеря Трампа от украинской темы.

Признаки ослабления поддержки Украины Зеленский заметил не только в Вашингтоне. Несмотря на то, что сэр Кир Стармер во время встречи с Зеленским в ООН пообещал сохранить британскую поддержку украинского дела, можно утверждать, что именно из-за некомпетентности Стармера в решении вопроса о Storm Shadow украинцы не могут использовать ракеты так, как им хотелось бы.

Ракеты воздушного базирования, которые изначально были подарены украинцам предыдущей консервативной администрацией, с большим успехом применялись ВСУ для поражения ключевых российских военных объектов в таких местах, как Крым.

Несмотря на то, что ракетные системы полагаются на американские системы слежения и наведения, британские министры-консерваторы лишь информировали США о том, что ракеты используются, а не просили разрешения Вашингтона на нанесение ударов.

Стармер же, став премьер-министром, создал новый прецедент, сначала запросив у американцев разрешение на использование системы вооружения, тем самым позволив Вашингтону наложить вето на ее использование, когда оно не соответствовало политическим целям администрации Байдена.

В результате украинцы теперь имеют запасы оружия Storm Shadow, но не могут его использовать, отмечает автор материала.

Такое неутешительное положение дел лишь укрепит уверенность Зеленского в том, что западные лидеры не только не намерены продолжать оказывать поддержку Украине, но и имеют более насущные приоритеты, особенно в свете углубляющейся конфронтации между Израилем и Ираном.

Это также придаст импульс Путину, который теперь будет воодушевлен перспективой того, что он, в конце концов, сможет добиться какой-то победы на Украине, даже если это не приведет к достижению его первоначальной цели — полного завоевания.

Если Харрис сменит Байдена в Белом доме, то Путин может предположить, что ее администрация примет тот же нерискованный подход к украинскому конфликту, который, по сути, означает, что украинцы ограничены в своих возможностях на поле боя. Напротив, победа Трампа, скорее всего, приведет к тому, что Вашингтон откажется от украинского дела .

Любой из этих исходов будет катастрофическим не только для Украины, но и для будущих перспектив западного альянса, резюмирует британский автор.