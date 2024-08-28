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Западные и украинские спикеры специально рассказывают об истощении ВСУ и неизбежности переговоров, чтобы усыпить бдительность России и нанести неожиданный удар.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил волонтер СВО и политолог Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До курской операции четыре месяца из каждого западного утюга от Киева до Вашингтона звучало одно и то же: «Всё, пора мириться, у Украины уже сил воевать нет, все настроены на мир, на второй саммит мира позовём Россию, бла-бла». Это всё было глобальным ИПСО, которое координируется из одного кабинета в Вашингтоне. Конфликт нужно завершать военным путём», – сказал Живов.

«Как только началось курское наступление, опять завели шарманку: «Ой, мы зря это сделали, мы потратили там все силы, это всё была авантюра от безнадёжности». Опять одно и то же из всех западных утюгов», – подытожил политолог.