Западное оружие на Украине оказалось бессмысленным – беглый либерал

Елена Острякова.  
31.07.2024 13:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


После болезненных провалов и тяжелых поражений первого года российская армия сделала серьезные шаги к своему преобразованию. Качество принимаемых решений  заметно выросло.

Об этом бежавший в США бывший советник президента РФ, экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов заявил в интервью «Укрлайфу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После болезненных провалов и тяжелых поражений первого года российская армия сделала серьезные шаги к...

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«Российская армия берет на вооружение новые образцы, находит способы противодействовать не только украинским средствам поражения, но и западным. Как, например, это сделали со снарядами «Эскалибур», которые сейчас просто бессмысленно использовать, потому что средствами радиоэлектронной борьбы их отводят от направленных целей.

Мы давно уже ничего не слышали про «Хаймерсы», потому что они сейчас неэффективны. Российские средства позволяют защищаться от них», – сказал Илларионов.

Он с «огромным сожалением» констатировал, что «противник не является примитивным».

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