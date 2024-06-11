Западноевропейские консерваторы мобилизуются лучше, чем восточноевропейские – румынский эксперт

В Румынии глобалистский альянс Национал-либеральной и Социал-демократической партии выиграл выборы в Европарламент «в одну калитку», набрав, по предварительным данным, 54% голосов. Несмотря на провал во время пандемии, экономическую ситуацию и отношение к войне на Украине, румынские западники улучшили свой результат по сравнению с выборами 2019 года, когда они вместе получили менее 50% голосов при гораздо более благоприятных условиях.

По словам румынского публициста Адриана Ончу, вполне возможно, что за это время увеличилось количество бюджетников и работников госкомпаний, где-то около 1,5 миллиона человек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Умножьте хотя бы на трех членов семьи, и у нас уже есть почти 5 миллионов сторонников СДП-НЛ из общего числа 9,2 миллиона избирателей. Добавьте к этому напоминания о выборах – повышение пенсий и зарплат на последней сотне метров. Злоупотребления государственными институтами, перспектива начала войны, нелегальная миграция, наступление «проснувшейся» идеологии и потеря последних рычагов суверенитета – имели слишком мало значения в балансе голосов. Люди заглянули в свои карманы и обнаружили, что «не так страшен чёрт, как его малюют». У меня всё хорошо, я что, дурак что-то менять?!» – объясняет ситуацию публицист.

Кроме того, по словам Адриана Ончу, не лучшим образом проявили себя две суверенистские партии Румынии, возглавляемые Дианой Шошоакэ и Джордже Симионом, которые на протяжении всей кампании выясняли отношения между собой и не могли договориться о совместных действиях. В результате в новом Европарламенте мощная суверенистская фракция будет создана благодаря патриотам из Германии, Франции, Австрии и Испании, однако это не помешает Урсуле фон дер Ляйен переизбраться на пост главы Еврокомиссии.

«Парадоксальным образом западноевропейские консерваторы мобилизовались гораздо лучше, чем восточноевропейские, в том числе из Румынии. Кажется, это обнадеживающий сигнал для будущего Европы. Немецкие, французские, венгерские и австрийские патриоты могут в какой-то момент перевернуть глобалистский поезд, если повезет», – выражает надежду румынский публицист.