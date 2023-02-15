Западной техники на Украине уничтожается не более 20 процентов – Баранец

Если и далее будет такое попустительское отношение со стороны ВС РФ к заходу западной техники на территорию Украины, то неизвестно, когда закончится СВО.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Ползут западные вооружения на протяжении, скоро будет год, заползают через Польшу на Украину? Да. Иногда даже заползают с такой наглостью, что Пентагон сообщает, когда и на каких рубежах западная техника будет переползать польско-украинскую границу, и куда оно будет поставляться. Мы про это знаем, но дело в том, что из той западной техники, которая сегодня поступает на территорию Украины, в оперативном порядке, когда она двигается по ж/д-дорогам, по автобанам, своим ли ходом, я очень загну, если скажу, что уничтожается 20 процентов. Всё это, к великому сожалению, заползает на территорию Украины», – отметил эксперт.

Баранец привёл доходчивый пример, почему необходимо уничтожать западные поставки сразу после пересечения украинской границы.

«Встаёт вопрос о том, что всё это надо бить на «точках входа». Мышей лучше всего ловить, когда они из норки выползают. Но когда они расползутся по всему амбару, то придётся очень сильно постараться, чтобы по одиночке их вылавливать в том или ином тёмном углу. Вот это для нас очень большая головная боль. Если мы не решим эту задачу, проблему этих грандиозных поставок Запада, которые достигают Украины, я не знаю, когда у нас закончится СВО», – сказал полковник.