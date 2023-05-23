Западноукраинская компания помогла России откалибровать Украину

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Одна из волынских компаний поставляла в Россию комплектующие для производства подводных лодок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности ликвидировала еще одну теневую схему продаж стратегически важной продукции из Украины в России. К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок. Именно эти редкие изделия фигуранты продавали в страну-агрессор», – говорится в сообщении.

Утверждается, что для этого была использована аффилированная фирма на территории одной из европейских стран. Кроме того, отмечается, что руководитель этой фирмы сотрудничает с ДНР и ЛНР.

«По схеме, иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию. Как показали данные, с начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально «экспортировали» почти 200 тыс. единиц критически важных изделий», – отчитались в СБУ.

Во время обысков на производстве обнаружена компьютерную технику, мобильные телефоны и документы «с доказательствами незаконной деятельности» и «деньги, полученные преступным путем».

Руководителю предприятия выдвинуто обвинение по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором).

Отметим, что с подводных лодок по Украине запускаются российские крылатые ракеты «Калибр».