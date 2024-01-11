Украина никогда не ценила подаренные ей российские территории и относилась к ним как ко вполне разумеющейся «халяве».

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил уехавший в США журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, критиковавший нацистский режим в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет более продажного, чем, допустим, работник украинских спецслужб, чем украинский националист, который сейчас по сути нацист, и вообще украинский политик. Вы видели, как украинский политикум бессловесно менял шапку – здесь, допустим, звезда, а здесь тризуб. Как «Свадьба в Малиновке». И мне кажется, что уровень предательства показывает, что это государство имеет серьёзные проблемы с субъектностью. Как и украинская власть. К сожалению. Потому что хотелось бы…сколько, 300 лет без государства, думали, вот, но оказывается, не заслужили. Потому что выбираем из зомбоящика, довыбирались уже до людей, которые чем-то там играют на рояле, соответственно нам нужно только лишь сожалеть, что в этот раз у нас снова будет потеря государственности. Потому что я понимаю, что даже если будет две Украины, не будет унитарной Украины. Хотя, я понимаю, что большинство территорий к Украине присоединены ещё Лениным-Сталиным. И эта халява, когда кто-то тебе что-то подарил, она и не ценится», – сказал Коцаба.

Он напомнил, как организовывалась главная спецслужба Украины – на лжи, фальши и предательстве.

«Святая святых, СБУ. Просто КГБ, которое до этого боролось с украинским буржуазным национализмом, в один момент начальник получил какую-то писульку от тогдашнего президента Кравчука, типа, всё вы уже теперь не КГБ. И мы уже теперь не воюем с буржуазным национализмом, а воюем с теми, кто воевал с буржуазным национализмом, то есть против себя. И эта фальшь, которая была в самом начале, она и выстрелила через 30 лет в самом неподходящем месте. То есть основы государственности сейчас подрывает не народ, а украинский политикум, украинская власть. Вот, в чём трагедия, они сами себя губят, им не будет, где царствовать», – заключил журналист.