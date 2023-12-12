Украину от гитлеровцев освободили США, – американская пресса

Михаил Рябов.  
12.12.2023 18:02
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1321
 
Д.Б., Дзен, Политика, США, Украина


Во время Второй мировой войны Украину от гитлеровцев освободила не Красная армия, а войска США, утверждается в публикации американского издания The Hill.

Оно подвергает резкой критике противников голосования за выделение денег Украине для продолжения войны с Россией.

Во время Второй мировой войны Украину от гитлеровцев освободила не Красная армия, а войска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Горстка республиканцев в Сенате предпочла бы заниматься политикой у себя дома, чем поддерживать историческую роль Америки как главного защитника демократии в мире.

Это личное для меня. В 1988 году, ближе к распаду Советского Союза, мы с женой и двумя нашими сыновьями присоединились к месячной Мирной прогулке 200 американцев и 200 жителей советских республик, которая проходила через Украину от Одессы до Киева. Особенно для нас, американцев, это был головокружительный опыт. К нашему удивлению, когда мы гуляли по отдаленным деревням украинской глубинки, все население выходило приветствовать нас как рок-звезд.

Вскоре мы узнали почему: мы были первыми американцами, которых они увидели почти за полвека, с тех пор как американские войска освободили их от нацистов», – пишет автор Билл Пресс.

«Да, пришло время рассказать правду о тупиковой ситуации в Сенате по поводу финансирования Украины. Дело не в политике, а в политике. Республиканцы хотят, чтобы Украина потерпела неудачу, потому что неудача для Украины была бы неудачей для Джо Байдена и победой для Дональда Трампа», – возмущается он.

Автор материала подчеркивает, что отказ США выделять деньги Вооруженным силам Украины станет триумфом Владимира Путина.

«Если ему разрешат аннексировать Украину или даже любую часть страны, кто знает, какая соседняя страна будет следующая в его списке желаний?

Рональд Рейган, должно быть, переворачивается в могиле. Основная часть Республиканской партии, которую он любил и которой руководил, стала не только партией Дональда Трампа. Теперь это партия Владимира Путина», – сокрушается американский колумнист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть