Украину от гитлеровцев освободили США, – американская пресса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во время Второй мировой войны Украину от гитлеровцев освободила не Красная армия, а войска США, утверждается в публикации американского издания The Hill.

Оно подвергает резкой критике противников голосования за выделение денег Украине для продолжения войны с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Горстка республиканцев в Сенате предпочла бы заниматься политикой у себя дома, чем поддерживать историческую роль Америки как главного защитника демократии в мире. Это личное для меня. В 1988 году, ближе к распаду Советского Союза, мы с женой и двумя нашими сыновьями присоединились к месячной Мирной прогулке 200 американцев и 200 жителей советских республик, которая проходила через Украину от Одессы до Киева. Особенно для нас, американцев, это был головокружительный опыт. К нашему удивлению, когда мы гуляли по отдаленным деревням украинской глубинки, все население выходило приветствовать нас как рок-звезд. Вскоре мы узнали почему: мы были первыми американцами, которых они увидели почти за полвека, с тех пор как американские войска освободили их от нацистов», – пишет автор Билл Пресс.

«Да, пришло время рассказать правду о тупиковой ситуации в Сенате по поводу финансирования Украины. Дело не в политике, а в политике. Республиканцы хотят, чтобы Украина потерпела неудачу, потому что неудача для Украины была бы неудачей для Джо Байдена и победой для Дональда Трампа», – возмущается он.

Автор материала подчеркивает, что отказ США выделять деньги Вооруженным силам Украины станет триумфом Владимира Путина.

«Если ему разрешат аннексировать Украину или даже любую часть страны, кто знает, какая соседняя страна будет следующая в его списке желаний? Рональд Рейган, должно быть, переворачивается в могиле. Основная часть Республиканской партии, которую он любил и которой руководил, стала не только партией Дональда Трампа. Теперь это партия Владимира Путина», – сокрушается американский колумнист.