Западные аналитики моделируют сценарии раздела Украины по примеру Чехословакии

21.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Мозговые центры на Западе заговорили о том, что в распаде Украины на разные части нет ничего плохого.

Об этом пишет влиятельный киевский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как утверждают наши источники, в западных кругах уже можно услышать разговоры по поводу Украины в таком ключе: мол, вспомните, была когда-то Чехословакия, сегодня ее уже нет, но зато есть две успешные страны – Чехия и Словакия, и все у них нынче хорошо. А в США, Европе и даже в Израиле think tank’и уже моделируют различные сценарии распада Украины…», – указывает издание.

Также говорится об идеях предоставления особого статуса всем регионам Украины, а не только ЛДНР.

«В латентной федерализации, то бишь глубокой децентрализации Украины не видят ничего плохого, приводя примеры ФРГ и США, даже многие искренние западные симпатики нашей страны. Недооценивая при этом как силу российского стремления раздробить Украину на части путем федерализации (каким бы лингвистическим фиговым листком ее ни прикрывали), так и недалекость и жадность местных украинских «элит», уже примеряющих «княжеские» одежды», – отмечается в публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший пропагандист Майдана предложил разделить Украину, как Корею.

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