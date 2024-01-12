Западные арсеналы опустошаются. Мы должны быть обеспокоены – генерал НАТО

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на Западе не хватает боеприпасов для поддержки украинской армии, тогда как Россия окапывается, мобилизуется и наращивает ресурсы.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил британский генерал в отставке, бывший замглавкома войск НАТО в Европе Ричард Ширрефф, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия получает поддержку от таких стран, как Северная Корея и, возможно, опосредованно, от Китая также. Это позволяет России наращивать свои возможности», – сказал генерал.

«Я бы высказал тут обеспокоенность – мы видим продолжение поддержки Запада, но реальность состоит в том, что, как мне кажется, западные арсеналы опустошаются в оборудовании и боеприпасах. Слишком долго Запад, НАТО, партнеры Украины готовятся к предоставлению самых важных компонентов для войны, чтобы Украина могла продолжить наступление. Думаю, мы должны быть обеспокоены», – заявил Ширрефф.