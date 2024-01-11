Западные авторы прогнозов врут: Вместо Харькова сначала будет Запорожье?

Наступление на Харьков, о котором сообщают западные СМИ, может ограничится спецоперацией по зачистке санитарного кордона, чтобы ограничить радиус применения РСЗО и ствольной артиллерии по Белгородской области. Основные бои, как и прежде, будут идти в направлении Запорожья и к западным границам ДНР.

Такой прогноз в эфире «Радио «Комсомольская правда» озвучил помогающий фронту волонтер СВО Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я перед Новым годом делал осторожный прогноз о том, что нам необходимо в этом году сосредоточиться на локальных задачах, но сделать их до конца. Сейчас очевидно, какие это задачи. На Запорожском фронте – это продвижение в сторону Запорожья, взятие одного из крупнейших опорных пунктов ВСУ Орехово на пути к Запорожью, а там уже просто рукой подать и возможно окружение Запорожья, чтобы исключить возможность дальнейших попыток на этом направлении противнику наступать», – отметил он.

По словам эксперта, кампания по освобождению Херсона настолько сложная, особенно с учетом возможной переправы, что обсуждать ее вероятность в этом году могут только военные.

«По Донецку понятно абсолютно. Марьинку освободили, отодвинули с одной стороны, теперь необходимо освободить Авдеевку, чтобы отодвинуть от Донецка с другой стороны и исключить артиллерийские удары и атаки РСЗО. Выровнять фронт по линии Бахмут-Авдеевка-Марьинка, отодвинуть противника к Славяно-Краматорской агломерации. На Купянском направлении продвинуться, взять Купянск, и вероятно, предпринять определённые действия, чтобы защитить от обстрела Белгород, о чём буквально на днях сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Министерство обороны сделает всё необходимое, чтобы обстрелы Белгорода прекратились. Пока программа минимум такая – это Запорожье, это наступление на Донецком направлении и обезопасить регионы России, граничащие с Харьковской областью. Программа максимум – это, конечно, большие наполеоновские планы по освобождению Николаева, Одессы. О чём намекал наш президент в конце прошлого года. Но их реализация пока, если есть такой план и ресурсы, то они держатся в секрете. Я об этом ничего пока не знаю», – подчеркнул Живов.

Подготовка наступления на Харьковском направлении, по оценке политолога, займет гораздо больше времени, чем на это российской армии отводит западная пресса. Тем более, что на Западе любят придумывать военные операции российских войск, которые не заканчиваются успехом.

«Наступление на Харьков – это большая сложная операция, которая требует огромной серьезной группировки в несколько десятков тысяч человек. Её нужно спланировать, проработать. Попытка захода в Харьков в 2022 году была уже, и не очень успешная. Тогда там не было военной группировки, теперь есть. И я ни в коем случае не ставлю под сомнение возможности нашей армии, уверен, что какую операцию можно спланировать и провести. Но, опять же, все слухи о том, что мы куда-то наступаем, постоянно приходят из западных источников. А ещё там же пишут, что у нас было какое-то зимнее наступление в конце 2023 года, которое, по их мнению, не достигло каких-то целей. Они сами себе придумывают наши цели, сами придумывают наше наступление, и потом сами пишут, что «вы наступали не так удачно, как вам хотелось». Тут есть определённые манипуляции нашими планами», – уточнил обозреватель.

Однако он предположил, что какие-то действия могут быть для предотвращения обстрелов Белгорода.

«Если бы планировалась всерьёз Харьковская операция, ее бы уже начали проводить. Возможно сейчас, на фоне происходящего в Белгородской области, в Кремле и на Фрунзенской задумались о необходимости такой кампании. Но её нужно спланировать, сосредоточить ресурсы материально-технические и человеческие, продумать и так далее. Это не делается с кондачка за один день – это требует определённого времени. Если такое решение принято, то грозное заявление Пескова было предтечей. Возможно всё ограничится, например, работой специальных диверсионно-разведывательных групп, которые будут заходить вглубь территории Харьковской области, создавая там определённый санитарный кордон, не давая возможности системам залпового огня и ствольной артиллерии работать по российским регионам. То есть, мы этого пока не знаем. Пока основные действия разворачиваются на Донбассе, и самые ожесточённые бои в Авдеевке», – заключил Живов.