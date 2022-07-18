Западные банки подносят патроны Путину – советник Зеленского

Сотрудничающие с российскими компаниями западные банки помогают РФ победить в спецоперации на Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий сравнил сотрудничество с РФ с прямой военной помощью.

«Нет никаких сомнений, что Российская Федерация и её армия совершают военные преступления против Украины, против украинского народа. Потому любое сотрудничество, особенно с нефтяной и газовой промышленностью России, конечно, является финансированием существующего режима, который сейчас есть в России.

Поэтому очень странно выглядит, когда предприятия или банки, хорошо известные банки, которые функционируют и в Европе, и в Соединённых Штатах Америки, продолжают такого плана сотрудничество.

Это совершенно недопустимо с той точки зрения, что если кто-то совершает преступление против другой страны, как в случае России против Украины, я бы это сравнивал с подносом патронов. Именно эти банки и находятся в такой роли, что они просто подносят патроны Путину, его вооружённым силам, которые воюют с нашей страной, нашим народом. Это недопустимо», – заявил Устенко.