Украинская армия не способна сражаться за интересы Запада тем «партизанским оружием», которое дают страны НАТО.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый – это, конечно, оружие. Чтобы меньше гибло гражданских и военных, оно должно быть. Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемёт, партизанский набор, как говорится; или это будет что-то серьёзное, где мы сможем конкурировать с РФ.

Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим – и по самолётам, и по дальнобойным ракетам, по количеству артиллерии. У них это всё есть», – сказал Костенко.