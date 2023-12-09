Западные демократии проиграли России – полковник СБУ
Украинская армия не способна сражаться за интересы Запада тем «партизанским оружием», которое дают страны НАТО.
Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Много факторов могут повлиять на ход войны, но первый – это, конечно, оружие. Чтобы меньше гибло гражданских и военных, оно должно быть. Важно, какое это будет оружие: пистолет-пулемёт, партизанский набор, как говорится; или это будет что-то серьёзное, где мы сможем конкурировать с РФ.
Потому что сейчас мы не можем. У них качество вооружения. По стратегическому вооружению мы даже рядом не стоим – и по самолётам, и по дальнобойным ракетам, по количеству артиллерии. У них это всё есть», – сказал Костенко.
Он подчеркнул, что для победы над Россией должен объединиться весь мир, но этого не происходит.
«Мы видим, что демократия проигрывает. Это не только про Украину, это про все страны, которые год назад рассказывали нам, что «мы бьёмся за демократию». А сейчас демократия показывает, что когда идут избирательные процессы, она ослабляет своих союзников», – начал жаловаться полковник СБУ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.