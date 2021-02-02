Западные дипломаты подменили майданщиков в суде по делу Навального

02.02.2021, Москва, Елена Острякова

Мосгорсуд рассматривает сегодня дело о замене условного срока на реальный (по статье «мошенничество») для оппозиционного блогера Алексея Навального.

Организовать массовую поддержку Навального со стороны «народных масс» у оппозиции не получилось, хотя соратник блогера Леонид Волков накануне грубо оборвал ведущего либерального телеканала «Дождь», пытавшегося сделать ему замечание, и открыто призвал сторонников выходить на несанкционированную акцию к суду.

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Реально к суду пришло несколько сотен человек, из которых 200 были задержаны.

Полиция отсекала людей еще у метро, чем создавала проблемы простым гражданам, идущим на работу.

Обыватели нещадно костерили Навального в микрофоны все того же «Дождя».

Зато массированную поддержку оппозиционному блогеру продемонстрировал коллективный Запад. Представители 20 диппредставительств прибыли на суд. Причем, вели себя как хозяева положения, выразив протест из-за отсутствия в Мосгорсуде перевода на иностранные языки.

«Вопрос о том, гражданина какой страны сегодня судят, мне не кажется абстрактным. И вообще-то суд должен этот вопрос прояснить», – прокомментировал манифестацию дипломатов профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Спикер МИД РФ Мария Захарова напомнила в своем «фейсбуке», что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан.

«Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России.

Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории – отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся», – написала Захарова.

Давление на Россию в связи с делом Навального происходило и за рамками суда. Глава МИД Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея Навального кофе. Лавров в ответ назвал шведского министра “опасной женщиной”.

Позже на совместной пресс-конференции Лавров заявил, что у России есть все основания полагать, что ситуация с Навальным – инсценировка, так как ФРГ не предоставляет никаких доказательств отравления.

«Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если ты говоришь – я вам ничего не скажу, потому что это секретно, или потому что сам пациент не разрешает, значит у нас есть все основания полагать, что это инсценировка», – сказал Лавров.

Ожидается, что давление на Россию продолжится уже по завершении суда, поскольку с 4 по 6 февраля в Москве будет находиться глава дипломатии ЕС Жозеп Борель, который уже затребовал встречу с Навальным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал адекватный ответ на любой «жесткий месседж» от Евросоюза. Он подчеркнул, что решение о возможной встрече западного дипломата с блогером остается на усмотрение судей или следователей.

«Запад готовит площадку для антироссийских санкций. Отсюда такая показательная озабоченность. В остальном всем дипломатам мира плевать на судьбу Навального. Его использовали и кинули», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале журналист Роман Голованов.