«Западные эксперты серьёзно ошиблись» – Мишустин

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Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика в 2023 году не просто устояла, но показывает рост и развитие.

Об этом в ходе Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв с западными партнёрами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но я считаю, что наиболее сложный период пройден. Прогнозы предрекали глубокое падение экономики из-за санкций, этого не сбылось. В прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении ВВП просядет всего на два процента. Стране удалось плавно приспособиться к вызовам, и довольно быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и при высоких темпах инвестиций. В середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, а в ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения. Продолжается и рост потребительской активности», – сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что к концу 2023 года ожидается ощутимый экономический рост.

«Процесс замещения – не быстрый, но уже сейчас мы видим результат. Восстановление экономической активности идёт темпами выше, чем прогнозировалось ранее. По данным Министерства экономического развития, по итогам года рост ВВП может превысить два с половиной процента», – подытожил премьер.