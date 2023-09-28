«Западные эксперты серьёзно ошиблись» – Мишустин

Владимир Гладков .  
28.09.2023 21:51
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Финансы, Экономика


Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика в 2023 году не просто устояла, но показывает рост и развитие.

Об этом в ходе Московского финансового форума заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на беспрецедентные санкции, российская экономика в 2023 году не просто устояла, но показывает...

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«Сегодня российская экономика проходит через масштабную трансформацию. Односторонний разрыв с западными партнёрами прежних хозяйственных связей обострил многие вопросы, но я считаю, что наиболее сложный период пройден.

Прогнозы предрекали глубокое падение экономики из-за санкций, этого не сбылось. В прошлом году никто из зарубежных экспертов не ожидал, что при таком колоссальном давлении ВВП просядет всего на два процента.

Стране удалось плавно приспособиться к вызовам, и довольно быстро вернуться к устойчивому росту при стабильной ситуации на рынке труда и при высоких темпах инвестиций.

В середине текущего года экономика практически полностью восстановилась до докризисных уровней, а в ряде отраслей выпуск и вовсе превысил прошлые значения. Продолжается и рост потребительской активности», – сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что к концу 2023 года ожидается ощутимый экономический рост.

«Процесс замещения – не быстрый, но уже сейчас мы видим результат. Восстановление экономической активности идёт темпами выше, чем прогнозировалось ранее.

По данным Министерства экономического развития, по итогам года рост ВВП может превысить два с половиной процента», – подытожил премьер.

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