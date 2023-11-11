Западные игры в русофобию приведут к гибели Украины – натовский генерал

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Поставки Украине вооружения являются безответственным шагом, который только усугубляет трагедию и чреват большими потрясениями для самой Европы.

Об этом в интервью каналу «HKCM» заявил экс-начальник военного комитета НАТО – немецкий генерал в отставке Харальд Куят, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, откуда у стран западного блока такая готовность к эскалации конфликта на Украине.

«Проблема в том, что у нас есть люди, которые формируют политику Германии, которые из-за отсутствия компетентности и из-за невежества проводят эту политику. Так мы ведём с последней смены правительства. Так что меня не удивило это развитие событий, а, скорее, разочаровало. Потому что эта политика фанатична, она проводится без оглядки налево и направо. И, прежде всего, это без учёта благополучия для собственного народа, как и без учёта того, какие последствия эта политика имеет для украинского народа», – сказал Куят.

Он подчеркнул, что эта фанатичная русофобия ряда западных политиков будет стоить сотни тысяч украинских жизней.

«Эта война чревата сотнями тысяч погибших, разрушением этой страны. Всё это делается для того, чтобы сказать, что «Украина должна победить». Это прямо как призыв. Это не политика, это фанатизм, и это большое разочарование. Прежде всего, потому, что это отбрасывает всё, чему мы научились из нашей истории. То, чего мы достигли за последние десятилетия, воссоединение нашей страны, безопасность и благополучие – всё это находится под угрозой, потому что проводится эскалация без учёта последствий для украинского народа и для нас. Я считаю это безответственным», – подытожил натовский генерал.