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Агентство Bloomberg делится интересными подробностями прошедшей вчера в Стамбуле встречи украинской и российской делегаций. Если верить этому инсайду, то Россия в Стамбуле требовала от Украины не только территории, но и отказ от репараций, на которых все эти годы настаивал Киев.

По словам источников агентства, российская сторона выдвинула «жесткие требования», согласно которым Украина должна принять нейтральный статус без присутствия иностранных войск или оружия массового поражения, отказаться от требований о военных репарациях от России и смириться с потерей Крыма и четырех других регионов.

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Российская делегация якобы заявила, что Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из этих регионов и сдаст их. Кремль хочет, чтобы все пять регионов были признаны на международном уровне как российские, сказали они.

Только при выполнении этих условий, утверждают источники Bloomberg, президент РФ Владимир Путин готов рассматривать вариант прекращения огня.

Другие западные СМИ распространяют предполагаемые требования, якобы озвученные главой российской делегации Мединским на переговорах с Украиной в Стамбуле. Притом, чтосама Москва официально их достоверность пока не подтверждала.

Косвенным доказательством правдивости этих «сливов» может служить лишь заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого, по словам которого представители России во время переговоров в Турции озвучивали вещи, которые для Украины недопустимы. По его словам, представители Украины «спокойно» отнеслись к словам своих российских визави. При этом, что именно говорили россияне, Тихий не рассказал.

Если верить американскому изданию Clash Report, минимаьный «джентльменский набор» от РФ пока что выглядит так:

– Нейтральная Украина аналогично модели нейтралитета Австрии – никаких иностранных войск или оружия массового поражения на украинской земле. Речь и о кадровом составе армий стран НАТО, и о наемниках.

– Отсутствие репараций – взаимный отказ от каких-либо претензий по возмещению ущерба, нанесенного войной.

– Права русофонов – Украина должна принять европейские стандарты по правам меньшинств и положить конец «националистической пропаганде». Киев должен отказаться от практики гонений на Украинскую православную церковь.

– Признание территорий – Украина не должна претендовать и выдвигать конституционные претензии России на пять регионов (ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская области и Крым) и не противодействовать в действиях по их международному признанию.

– Условием немедленного прекращения огня должен стать выход ВСУ из всех регионов, на которые претендует РФ. То есть, со всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По Сети гуляет еще ряд дополнительных пунктов, конкретизирующих вышеуказанные. В частности, от Украины требуют отозвать все ее иски к России, которые были поданы в различные международные судебные инстанции, в обмен на российскую помощь в восстановлении части территорий Юга Украины в рамках жеста доброй воли.

Также речь идет о запрете на создание на Украине националистических и русофобских организаций и движений, а уже существующие подобные структуры должны самораспуститься.

Судя по этим утечкам с переговоров, россияне выставили условия даже более максималистские, чем от них ожидали. Хотя, не стоит сбрасывать со счетов версию, что это может быть лишь стартовая позиция для начала торгов.

На такую возможность намекают другие инсайды с переговоров, согласно которым россияне, получив предсказуемый отказ украинцев, заявили, что «в следующий раз областей будет уже пять». В частности, украинские источники сообщали, что в ходе переговоров россияне угрожали занять Сумскую, а также Харьковскую области для создания безопасной зоны вдоль своих границ.

Тем не менее, судя по всему, даже это не стало для Зеленского основанием для того, чтобы заявить о провале переговоров, чего можно было ожидать от Киева при таких раскладах. Наоборот, после созвона с европейцами, а потом и созвона всех их вместе, включая и Зеленского, с Трампом, было объявлено, что переговоры будут продолжены, правда, неизвестно когда.

Сам Зеленский привычно призвал к новым санкциям, в чем был поддержан сразу же некоторыми европейскими лидерами. Это тоже предсказуемо, ведь в евроарсенале никаких других мер давления на РФ, кроме санкций, просто нет.