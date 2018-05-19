19.05.2018, Красноармейск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Пропаганда, Украина

Западные инструкторы расскажут жителям Донбасса, как противостоять «военной агрессии»


Военные и волонтеры из стран Европы прочитают для жителей прифронтовых городов Донбасса курс лекций о том, как противостоять «военной агрессии».

Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «Донбасс», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Специально для этого в прифронтовой Красноармейск, переименованный украинским правительством в Покровск, прибыла военная делегация из Литвы.

«В учебном центре в Десне мы обучаем по базовым программам, то есть, как из цивильного сделать солдата. Мы уже работает с этим 20 лет и делимся этим опытом с Украиной», – сказал командир учебного полка литовской армии Алексиеус Гайцевскис.

 

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