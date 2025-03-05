Западные инвестиции в иноагентов выросли на миллиард. Под прицелом российское образование

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Госдума РФ приняла сегодня в I чтении законопроект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в России вне зависимости от того, на людей какого возраста направлена эта деятельность — совершеннолетних или нет.

По словам председателя комитета по безопасности Василия Пискарева в настоящее время в реестре иноагентов Минюста РФ числятся 50 преподавателей, а также 90 блогеров и журналистов, занимающихся просветительской деятельностью, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы фиксируем, что Запад по-прежнему делает ставку на иноагентов как на основных проводников антироссийской деятельности. В прошлом году только в НКО-иноагентов Западом вложено почти 12 млрд руб. В 2023 году было 11 млрд руб. То есть на 42 НКО-иноагента Запад израсходовал по 300 млн руб на каждого. Эти деньги идут на ослабление России и разрушение нашего внутреннего единства. Мы фиксируем, что противник нацелился и на наши сферы образования и просвещения, стремясь иметь там надежную базу для деструктивного влияния на самую уязвимую часть нашего общества – молодежь», – сказал Пискарев.

По его словам, иноагентами регулярно вбрасываются в школы, вузы и в интернет учебники, книги и методички. В этих материалах, в частности, искажается история, ведется пропаганда запрещенного ЛГБТ, экстремизма, наркотиков.

Депутат-коммунист Николай Коломийцев отметил, что USA ID, согласно опубличенным материалам, финансировал почти все российские федеральные университеты.

Нормы законопроекта предусматривают запрет для иноагентов работать педагогами в государственных и муниципальных образовательных организациях. Если образовательная организация будет включена в реестр иноагентов, то ее, согласно документу, лишат лицензии на образовательную деятельность.