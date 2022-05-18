Западные издания заявляют о крупных неудачах России в Индии и Китае

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Индия на неопределенное время приостановила переговоры с Россией о заключении соглашения о покупке вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31. Об этом говорится в публикации влиятельного западного издания Defense News, специализирующегося на освещении вопросов обороны и безопасности.

Как сообщил изданию на условиях анонимности представитель министерства обороны Индии, правительство этой страны якобы заморозило переговоры с “Рособоронэкспортом” и производителем оригинального оборудования “Вертолеты России” о приобретении первой партии Ка-31 в количестве 10 единиц.

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Издание пишет, что предполагаемая заморозка межправительственного соглашения якобы связана с опасениями по поводу возможности России выполнять заказ, а также с проблемами, связанными с платежными переводами.

По словам бывшего финансового советника индийского министерства по закупкам Амита Каушиша, приостановление может быть также вызвано геополитическим давлением на Нью-Дели, поскольку Запад вынуждает эту страну присоединиться к санкциям против России. Причинами могут быть и бюджетные ограничения, поскольку Индия предпочитает покупать вертолеты собственной разработки.

Напомним, Индия решила купить вертолеты Ка-31 в России ее в мае 2019 года, но программа приобретения столкнулась с чрезмерными задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости платформы. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как участники договорились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов Ка-31, но усилия столкнулись с еще одним препятствием, когда официальные лица не смогли договориться о валютном механизме рупия-рубль.

ВМС Индии планировали использовать вертолеты Ка-31 для второго авианосца страны INS Vikrant, который будет введен в эксплуатацию в июле. Сейчас ВМФ Индии эксплуатирует 14 вертолетов Ка-31, которые вводились в эксплуатацию постепенно — четыре в 2003 г., пять в 2005 г. и пять в 2013 г.

Другое западное издание – Washington Post – пишет о том, что в марте, после вступления в силу антироссийских санкций США, резко сократился экспорт китайской выокотехнологичной продукции в Россию. Издание ссылается на данные министра торговли США Джины Раймондо и характеризует, как признак осторожности Пекина по поводу нарушения торговых запретов.

Как отмечается в публикации Washington Post, китайские поставки ноутбуков в Россию в марте упали на 40 процентов по сравнению с февралем, а экспорт смартфонов сократился на две трети, скообщила изданию американский министр, ссылаясь на последние данные об экспорте Китая.

Джина Раймондо также добавила, что экспорт телекоммуникационного сетевого оборудования из Китая в РФ упал на 98 процентов.

При этом, отмечается в публикации, запреты на экспорт со стороны США не касались блокировки продаж в Россию потребительских товаров, таких как смартфоны и ноутбуки. Но некоторые китайские компании из осторожности вообще прекратили поставки электронных товаров в Россию.

Раймондо также отметила, что Пекин не намерен нарушать правила из-за страха перед соответствующими санкциями США, которые могут включать ограничение продаж технологий китайским компаниям.