Западные хакеры грозят президенту Сербии – «путинской марионетке»

Оливер Галич.  
05.01.2023 18:39
  (Мск) , Белград  
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Балканы, Дзен, Провокации, Сербия


После обеда 5 января в Твиттер-акаунте хакерской группы Anonymous TV (кстати, название снабжено украинским флагом) появился следующий пост в адрес президента Сербии:

«Эй, путинская марионетка Александр Вучич, раз уж ты готов бросить нам вызов, мы выполним твое желание. Это только начало, вскоре ты станешь свидетелем необычайных сюрпризов от нашего имени. Ожидай нас».

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После обеда 5 января в Твиттер-акаунте хакерской группы Anonymous TV (кстати, название снабжено украинским...

К посту была прикреплена ссылка на один из множества аккаунтов, связанных с группой Anonymous, который похвалялся тем, что «завалили» сайт сербской армии.


«Фашист Александр, не трать время на своих собак. Твоя армия не может лаять прямо сейчас. Не стоит недооценивать Anonymous, мы тебя посадим на поводок» – похвалялись хакеры.

Сайт армии Сербии действительно пока недоступен.

Это своеобразное продолжение заочного диалога Александра Вучича и группы Anonymous, состоявшегося перед Новым годом. 29 декабря хакеры набросились на президента Сербии, обвинив его в «разжигании войны в Косово». В ответ Вучич опубликовал в социальных сетях своё фото с двумя собаками, снабдив его подписью «Готовимся к борьбе с анонимусами».

 

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