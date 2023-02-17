Западные компании захватили рынки России и не уходят, несмотря на санкции

Несмотря на объявление санкций, многие западные фирмы остаются на российском рынке, поскольку он фактически монополизирован ими – российские производители по-прежнему не могут получить контракты даже от государственных учреждений.

В частности, это касается рынка дезинфицирующих средств для медучреждений и транспорта, а также антисептиков для обработки медоборудования. Об этом рассказала в беседе с политологом Семеном Ураловым российский химик Ирина Кирпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рынок дезинфекции – он огромен. Чтобы понимать – любое медицинское учреждение имеет огромную статью расходов только на дезинфекцию. Но что сделали наши импортные «друзья-партнеры» – огромный рынок сейчас занят эндоскопами, вся медицина уходит в малую инвазивную хирургию. Любое эндоскопическое вмешательство и манипуляция – это очень популярно. Все эндоскопы, 90% эндоскопического оборудования, оно импортное. Они выпустили свои списки, где написали очень четко, что обрабатывать это эндоскопическое оборудование вы можете только средствами их партнеров, которые «Джонсон & Джонсон», какая-то японская компания, «Б. Браун» и так далее, французы. Российских производителей в этих списках не было. Мы попытались туда попасть со словами «мы не хуже – мы лучше, пустите нас в список, мы в ФМБА сделали специальные исследования, что наши средства тоже можно использовать на эндоскопическом оборудовании, все проверили, все нам разрешили». Говорят: «Нет, это такая защита конкурентного рынка». И до последнего момента все медучреждения, когда им говорили: «Возьмите наши средства для обработки эндоскопов», говорили: «Нет, нас снимут с гарантии, поймите. Если что-то у нас сломается, и они узнают, что мы используем средства не из списка, в котором не было российских производителей, то их снимают с гарантии», – заявила Кирпа.

Уралов подчеркнул, что то же самое касается и автомобильного рынка:

«Вы с этим сталкиваетесь постоянно, особенно, кто машину имеет неосторожность взять в кредит, ему навесят столько ненужных сервисов, он будет делать то, что ему не нужно, и в других вещах он тоже постоянно. А теперь посмотрите, как это работает на уровне даже государства и подумайте, как этой схемой пронизано вообще все».

Подобная схема работает и в авиаотрасли, которая также является чрезвычайно зависимой от Запада.

«То же самое, в качестве примера, происходит в авиации. Вы же знаете, что наш парк авиационный, – это «Боинги» и «Эирбасы», процентов 70-80. Существует письмо от Росавиации, где рекомендуют обрабатывать салоны самолетов изнутри только тем, что разрешил «Боинг» и «Эирбас», – подчеркнула Кирпа.

При этом, с началом спецоперации и последовавшего за этим давления на Россию со стороны Запада, ситуация не сильно изменилась, да и сами западные производители не спешат покидать выгодный российский рынок:

«Во-первых, они не ушли. Кто уйдет с этого маржинального рынка? Введена сейчас такая вещь, как СТ1 – это когда преференции российским производителям. То есть, если ты доказываешь, что ты российский производитель, то тебе преференция на тех же аукционах. Это хоть что-то, хотя это не спасает от эндоскопического оборудования. Ничего они не ушли, они пытаются дальше торговать. Это же относится к медицине, а «мы же за медицину, мы же не хотим, чтобы в России все умерли от сепсиса», – поэтому они и дальше продолжают нам немножечко вредить… Мы не хуже, у нас идет СВО, и надо что-то делать, быть хоть немножко патриотичнее, по крайней мере, поддерживать российского производителя. Но это очень тяжело идет – сломать страх, что их снимут с гарантии, а они до сих пор имеют это право сделать, – я про иностранцев, – это очень тяжело».