Западные компании не торопятся бежать из России

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Даже под угрозой санкций иностранный бизнес не расстается со своими угольными активами в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает член генерального совета «Деловой России», бизнес-посол «Деловой России» в Кувейте Алексей Мостовщиков.

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«Вопреки устойчивому мнению, что иностранный бизнес массово и при первой же возможности покидает РФ, сегодня компании не спешат «сдавать» свои российские угольные активы даже под страхом санкций. Более того, многие отказываются их продавать даже при наличии супервыгодных рыночных предложений. Так, австралийская компания, владеющая Фандюшкинским месторождением каменного угля на Чукотке, по информации с рынка, получила предложение продать свой бизнес российским инвесторам, причем по цене в несколько раз выше биржевой. Однако иностранные владельцы не стали расставаться с активами», – пишет Мостовщиков в «Известиях».

При этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 10–13 сентября будет представлена информация о разработке месторождения коксующего угля «Фандюшкинское поле» с участием австралийцев.

«Подводя итог, отмечу, что Россия была и остается сильнейшим игроком на этом энергетическом рынке ресурсов. Согласно недавнему исследованию аналитиков, экспорт угля (энергетического и металлургического) из нашей страны будет стабильным до 2050 года. Это значит, что отрасль будет приносить прибыль и сохранит свою привлекательность, в том числе для иностранных инвесторов. Не исключено, что приближающаяся зима и неблагоприятные погодные условия для зеленой энергетики, о чем недавно написало Bloomberg, заставят смотреть по-другому на российский уголь и европейцев, которым уже предрекают рост цен на энергоресурсы. Хотя в этом случае нам стоит внимательно посмотреть, нужны ли нам будут такие зарубежные партнеры и не строится ли это партнерство в ущерб интересам российского бизнеса и государства», – резюмирует Мостовщиков.