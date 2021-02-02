Западные кураторы «слили» Навального – эксперт

02.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Всё меньше россиян поддерживают организованные западными спецслужбами протесты школьников и радикалов «за освобождение Алексея Навального».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все же видели вчерашние несанкционированные акции. Что важно подчеркнуть – в условиях коронавируса людей вышло существенно меньше, чем 23 января. По данным социологов, людей, которые теоретически хотят протестовать стало в России рекордно мало – всего 17 процентов.

Очень существенное падение, потому что народ с ужасом увидел, что из себя представляла толпа 23 января: их радикальность, желание конфликта, эти сумасшедшие, набрасывающиеся на полицейских», – отметил он.

В свою очередь, главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян подчеркнула, что пик популярности видеоблогера Алексея Навального давно миновал, и людям стало ясно, что он – предатель Родины, работающий на Запад.

«Навальный сейчас не набирает силу, к счастью, он её теряет. Потому что, если мы вспомним ул. Сахарова и Болотную, там были совершенно другие цифры. Для меня это удивительный итог, потому что многие, как и сам Навальный, и тем более его кураторы, думали, что его «примут», было очевидно, что его посадят.

Пик Навального был 9-10 лет назад, и он растерял свою популярность по простой причине – люди не идиоты, им стало видно, что он работает на западные спецслужбы, что он в прямом смысле этого слова – предатель Родины. Я даже не буду напоминать о том, что он просто нацик, мы все помним о его высказываниях про жидов и чурок», – сказала она.

После чего доцент кафедры РАНХиГС Сергей Карнаухов выразил мнение, что западные кураторы просто «слили» Алексея Навального.

«Навального не просто слили. Этот фильм «Дворец» – прекрасный фильм, его нужно оценивать не с точки зрения результата, а какой он процесс обеспечил. Результат не так важен, важны процессы, которые идут параллельно, и в рамках этих процессов решаются важные задачи.

Мы говорили про слив Навального, так и получилось, этим фильмом привлекли внимание, а потом показали, что Навальный не состоятелен. И тут же либералы на своих аккаунтах говорят, что повестка меняется. Как звучали требования: «Мы требуем не просто свободы для Навального», а дальше начинается: «Мы требуем свободы для всех, остановить произвол силовиков». И всё, Навального забыли… ни одного митинга», – резюмировал Карнаухов.