Западные лидеры мчатся спасать рейтинг Санду на фоне «настоящего кошмара» для граждан Молдовы

Рейтинг президента Молдовы Майи Санду в преддверии президентских выборов стремительно падает на фоне роста позиций её главного конкурента Александра Стояногло. Санду в отчаянии зовёт на подмогу своих зарубежных кураторов.

Так экс-президент Молдовы Игорь Додон в рамках онлайн-платформы In direct cu Igor Dodon прокомментировал «предвыборный» визит в Кишинёв главы Еврокомиссии Урсулы фор дер Ляйен, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Додон напомнил, как в 2015 году на фоне успехов дружественных России сил прозападный Альянс «За европейскую интеграцию», в который входила и Санду, законодательно запретил участие зарубежных лидеров в предвыборных кампаниях в Молдове. Согласно принятым тогда поправкам, за фото с иностранными политиками кандидата могли даже снять с выборов.

«Что мы видим сегодня? Понимая, что рейтинг Майи Санду падает и она может проиграть выборы, власть изменила законодательство, вновь позволив такие встречи и фото. У меня простой вопрос: на парламентских выборах и мы сможем делать снимки с кем-то из-за рубежа и использовать их в кампании? Или после президентских выборов вы снова измените закон, вписав в него, что это позволено только вам?», – говорил Игорь Додон.

Он прокомментировал обещание Урсулы фон дер Ляйен предоставить Молдове 1,8 миллиардов евро в ходе избирательной кампании.

«Во-первых, эти деньги даются не лично Майе Санду, а стране, если их вообще дадут. Почти 1,5 миллиарда от этой суммы – это кредиты, которые нам с вами предстоит возвращать, а условия очень жёсткие. Во-вторых, как тогда понимать слова президента Франции Макрона, который на прошлой неделе заявил, что в ЕС экономический кризис и нужно 700-800 миллиардов евро, чтобы спасти экономику Евросоюза? Более того, в этом году, как и в прошлом, дефицит бюджета в Молдове на 80% был покрыт за счёт внутренних кредитов, а не за счёт внешней помощи и займов. Это значит, что последние 2-3 года европейцы не выделяли нам деньги на поддержку бюджета», – объяснил экс-президент Молдовы, ранее занимавший пост министра экономики РМ.

По его словам, Санду взяла кредиты в банках страны под большие проценты, чтобы заплатить за прежние кредиты, а выиграли от этого только коммерческие банки.

«Кстати, в партии «Действие и солидарность» не хотят рассказать, кто из банкиров делает пожертвования для кампании Майи Санду? Эти банкиры имеют огромные доходы от схем Санду со взятием внешних кредитов», – утверждает Додон.

Он рассказал о высказываниях простых людей, с которыми он встречается в рамках избирательной кампании.

«Мы вместе с народным кандидатом в президенты Александром Стояногло провели очень хорошую встречу с жителями города Чадыр-Лунга на юге страны. Граждане возмущены произволом властей и несправедливым отношением к ним. Говорят, что обещанные Майей Санду и PAS «хорошие времена» стали для народа настоящим кошмаром. 20 октября местные жители намерены голосовать за Стояногло, поскольку верят, что именно он восстановит справедливость для всех, вернёт им чувство защищённости и уверенности в завтрашнем дне», – заключает Додон.