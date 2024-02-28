Западные наемники не умеют воевать в украинских условиях – экс-офицер «Айдара»

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 14:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


В начале спецоперации на Украину приезжали иностранцы, среди которых были кадровые военные из западных стран с опытом боев в Афганистане и Ираке.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале спецоперации на Украину приезжали иностранцы, среди которых были кадровые военные из западных...

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«В начале нашей большой войны, в первой половине 22-го так вышло, что мне пришлось много заниматься добровольцами, которые к нам приезжали. Добровольцы к нам приезжают, за нас воюют, но тоже у добровольца есть возможность, в отличие от нашего бойца, он может развернуться и уехать в любой момент…

Очень интересную я отметил особенность. Нельзя абсолютизировать, есть исключения в обе стороны, но если брать в среднем, а их через меня прошло пару сотен, то в среднем такие, которые приезжали сюда гражданские – студенты, бизнесмены, просто обычные гражданские, которые по зову сердца ломанулись воевать за свободу, их намного больше оставалось, чем профессиональных кадровых военных», – сказал экс-каратель.


«А профессиональные кадровые военные – в самом начале войны их было много с опытом Афганистана, опытом Ирака, они попадали в наши бои и многие из них были в полном шоке, говорили: «Нет, вы неправильно воюете, война такой быть на должна».

Потому что они привыкли, что у них хорошо защищенные базы, крутое авиационное прикрытие, спутниковые технологии, и так они воевать не умеют», – заявил Дикий.

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