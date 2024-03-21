Западные наемники отказываются участвовать в аду, который им устраивают ВС РФ на Украине

Анатолий Лапин.  
21.03.2024 10:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 445
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западные наемники спасли ситуацию на Украине на первых этапах СВО, когда украинская оборона начала разваливаться. Они же возглавили неудавшееся контрнаступление в прошлом году, но теперь ситуация изменилась.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные наемники спасли ситуацию на Украине на первых этапах СВО, когда украинская оборона начала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Что хорошего в том, что наемники едут в Украину, что они умирают – вот, что в этом хорошего. Я надеюсь, что они умрут в большом количестве, в огромных количествах… Оказали ли они какое-то влияние? Я думаю, что летом 2022-го года они действительно оказали влияние. Они вмешались в то время, когда украинская армия была уничтожена русскими.

Ты знаешь, все так делают, все говорят о мирных переговорах. Как ты думаешь, почему Украина так рано села за стол переговоров о мире? Потому что русские уничтожали их армию, стирая их с лица земли. Да, украинцы организовывали гибкую оборону, да, российские войска иногда проникали слишком глубоко без надлежащей охраны, конвои были отрезаны и убиты, но украинцев стирали с лица земли», – сказал эксперт.

«Поговори с украинскими солдатами о мае, июне и отчаянном положении, в котором они оказались. Было вливание всего лишь 48 миллиардов долларов военной помощи США и пары миллиардов долларов от европейцев, а также прибытие десятков тысяч наемников, которые смогли сформировать подразделения, способные противостоять, быть развернутыми на поле боя в качестве поддержки этого контрнаступления вместе с другими украинскими подразделениями.

Но наемники возглавили это контрнаступление. Теперь они все погибли, как и украинская армия – вот, почему пришлось восстанавливать ее заново. Но теперь началась позиционная война и наемники начали понимать, что война – это ад. Это не забава и не выгода. Попадание под российскую артиллерию снова и снова, без всякой надежды на выживание привело к тому, что все меньше наемников хотят участвовать», – заявил Риттер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть