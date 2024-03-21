Западные наемники отказываются участвовать в аду, который им устраивают ВС РФ на Украине

Западные наемники спасли ситуацию на Украине на первых этапах СВО, когда украинская оборона начала разваливаться. Они же возглавили неудавшееся контрнаступление в прошлом году, но теперь ситуация изменилась.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что хорошего в том, что наемники едут в Украину, что они умирают – вот, что в этом хорошего. Я надеюсь, что они умрут в большом количестве, в огромных количествах… Оказали ли они какое-то влияние? Я думаю, что летом 2022-го года они действительно оказали влияние. Они вмешались в то время, когда украинская армия была уничтожена русскими. Ты знаешь, все так делают, все говорят о мирных переговорах. Как ты думаешь, почему Украина так рано села за стол переговоров о мире? Потому что русские уничтожали их армию, стирая их с лица земли. Да, украинцы организовывали гибкую оборону, да, российские войска иногда проникали слишком глубоко без надлежащей охраны, конвои были отрезаны и убиты, но украинцев стирали с лица земли», – сказал эксперт.

«Поговори с украинскими солдатами о мае, июне и отчаянном положении, в котором они оказались. Было вливание всего лишь 48 миллиардов долларов военной помощи США и пары миллиардов долларов от европейцев, а также прибытие десятков тысяч наемников, которые смогли сформировать подразделения, способные противостоять, быть развернутыми на поле боя в качестве поддержки этого контрнаступления вместе с другими украинскими подразделениями. Но наемники возглавили это контрнаступление. Теперь они все погибли, как и украинская армия – вот, почему пришлось восстанавливать ее заново. Но теперь началась позиционная война и наемники начали понимать, что война – это ад. Это не забава и не выгода. Попадание под российскую артиллерию снова и снова, без всякой надежды на выживание привело к тому, что все меньше наемников хотят участвовать», – заявил Риттер.