Западные наёмники оказались неспособны воевать с российской армией – Безсонов

Владимир Гладков.  
22.11.2023 19:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


НАТОвские инструктора и наёмники в войне против России показали себя намного хуже опытных бандеровцев.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТОвские инструктора и наёмники в войне против России показали себя намного хуже опытных бандеровцев....

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«С самого начала СВО инструкторы НАТО отошли на второй план, и сильно преувеличен масштаб и их навыки. Они сыграли свою роль до начала СВО, а сейчас сами украинцы говорят, что это им в пору учить натовских инструкторов», – сказал ведущий.

«Во многом так и есть. В каких масштабных конфликтах страны НАТО принимали участие? Ирак, но там другая обстановка в плане географии, другой противник с другими технологиями, другие тактики применялись. В войне с равным противником у НАТО опыта нет, поэтому – чему они могут их научить?

На Запорожском направлении в начале июня, когда началось масштабное наступление ВСУ, мы видели, как натовские броневики, причём не предназначенные для штурмовых действий, они штурмовали наши позиции. И с огромным лобовым стеклом ехали наступать на позиции с противотанковыми средствами и пулемётами», – пояснил Безсонов.

Он подчеркнул, что реальная помощь НАТО ограничивается разведкой и поставками оружия.

«Всё, чем реально помогают – это даже не вооружение, а разведданные. У НАТО самая серьёзная в мире система разведки, и это самая большая помощь на войне для ВСУ. Потом уже, понятно, техника, боеприпасы деньги. Но, в первую очередь – разведданные.

А инструкторы не показали себя никак, как и иностранные наёмники. Украинцы воюют лучше», – подытожил эксперт.

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