27.06.2019, Москва, Елена Острякова

Различные американские «общественные» фонды ежегодно вливают огромные суммы на формирование так называемого «гражданского общества» в Сербии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил координатор аналитического центра Агентства социального инжиниринга Антон Давидченко , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас выделены суммы на создание СМИ. Оппозиция утверждает, что им не дают доступа к телеканалам. На самом деле их зовут на эфиры, но они находят формальные отговорки. Основной площадкой для них являются социальные медиа. В подконтрольных СМИ эту информацию будут озвучивать при помощи экспертов», – сказал Давидченко.

По его словам, западные НКО применяют в Сербии технологию «окно Овертона», которая позволила изменить общественное мнение даже по такому чувствительному вопросу, как натовские бомбардировки 1999 года.

«За последние 10 лет им удалось сместить акцент. Мы видели, как приезжал бывший глава НАТО и выступал, что раньше было немыслимо. Он говорит, что это делалось для пользы сербов, чтобы сместить диктатора Милошевича. Каждая кампания проводится в Сербии, чтобы сместить акценты. Уже гей-парады там проходят спокойно, хотя Сербия — патриархальная страна», – отметил эксперт.

По его данным, как и на Украине, западные фонды финансируют сербские фанатские группировки.

«Фактически они являются агрессивной силой в любых протестных акциях. Это нужно, чтобы применить силовое давление в нужный момент», – сказал Давидченко.