Западные общественники будут защищать бусифицированных только после инвалидов

Елена Острякова.  
14.07.2025 09:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 457
 
Война, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


На Западе прекрасно знают о бесчеловечных методах мобилизации в ВСУ.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе прекрасно знают о бесчеловечных методах мобилизации в ВСУ. Об этом в своем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Американское и европейское общество хорошо все знает. Это миф, что их держат в неведении. Но при этом считают, что это внутренняя проблема Украины. Это украинские граждане на украинской территории, и власть лучше знает, что с ними делать. Поэтому они не вмешиваются», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что Франклин Рузвельт назвал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу «нашим сукиным сыном».

«А общество в целом абсолютно индифферентно к тому, что происходит в Украине. Можно выйти с каким-нибудь пикетом, с плакатами, развесить фотографии бусифицированных. Это абсолютно не тронет большинство европейцев. Возможно, какая-то группка скажет: давайте защищать украинских бусифицированных в перерывах между защитой прав инвалидов и палестинских беженцев. Но это будет иметь очень малый резонанс и значение и не повлияет на позицию правительств и глав государств», – сказал Бондаренко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить