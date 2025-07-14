Западные общественники будут защищать бусифицированных только после инвалидов
На Западе прекрасно знают о бесчеловечных методах мобилизации в ВСУ.
Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Американское и европейское общество хорошо все знает. Это миф, что их держат в неведении. Но при этом считают, что это внутренняя проблема Украины. Это украинские граждане на украинской территории, и власть лучше знает, что с ними делать. Поэтому они не вмешиваются», – сказал Бондаренко.
Он напомнил, что Франклин Рузвельт назвал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу «нашим сукиным сыном».
«А общество в целом абсолютно индифферентно к тому, что происходит в Украине. Можно выйти с каким-нибудь пикетом, с плакатами, развесить фотографии бусифицированных. Это абсолютно не тронет большинство европейцев. Возможно, какая-то группка скажет: давайте защищать украинских бусифицированных в перерывах между защитой прав инвалидов и палестинских беженцев. Но это будет иметь очень малый резонанс и значение и не повлияет на позицию правительств и глав государств», – сказал Бондаренко.
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