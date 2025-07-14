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На Западе прекрасно знают о бесчеловечных методах мобилизации в ВСУ.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американское и европейское общество хорошо все знает. Это миф, что их держат в неведении. Но при этом считают, что это внутренняя проблема Украины. Это украинские граждане на украинской территории, и власть лучше знает, что с ними делать. Поэтому они не вмешиваются», – сказал Бондаренко.

Он напомнил, что Франклин Рузвельт назвал никарагуанского диктатора Анастасио Сомосу «нашим сукиным сыном».