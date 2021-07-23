Западные оккупанты в Косово 22 года назад отказались охранять сербских жнецов, которых убили албанцы

23.07.2021, Белград, Алексей Топоров

В этот день в 1999 году в деревне Старо Грацко недалеко от Липляна произошло первое массовое убийство гражданских сербов после входа в край оккупационного международного контингента KFOR.

За расправу над четырнадцатью хлеборобами и по сей день никто не понес ответственности.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», 22 года назад за несколько часов до крайнего срока дополнительных 48 часов, выделенных командованием оккупационного контингента для сдачи оружия албанскими боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK), спасая урожай от надвигающейся непогоды, четырнадцать сербских жнецов из села Старо Грацко вышли в поле.

Опасаясь нападения албанских экстремистов, они попросили сопровождение KFOR, но те им его не предоставили. Поскольку к вечеру хлеборобы не вернулись, обеспокоенные семьи обратились за помощью к оккупантам, которые в 21:30 обнаружили 13 безжизненных тел и еще одно в 150 метрах от поля.

В тот день были убиты четыре члена семьи Яничевичей: Слободан (35 лет), Миле (42 года), Момир (50лет) и Новица (17 лет). А также Андрия Одалович (30лет), братья Йовица (29)лет и Раде (33 года) Живич, Станимир (45лет) и Бошко (50 лет) Джекичи, Саша (25 лет) и Любиша (50 лет) Цвеичи, Никола Стоянович (60 лет), Миодраг Тепшич (45 лет) и Милован Йованович (25 лет).

В октябре 2007 года представители полицейского контингента ООН – UNMIK, арестовала Мазлюма Битичи из близлежащего села Велики Алас по подозрению в причастности к убийству 14 человек. За отсутствием улик тот был освобожден после двух месяцев содержания под стражей.

Неоднократно албанские экстремисты оскверняли и минировали кладбище в Старом Грацко, где были захоронены убитые сербские хлеборобы, но, несмотря на это, перед мемориальной доской, установленной в центре села, ежегодно 23 июля проводится поминальная служба.

«Они превратили свою миссию в нечто противоположное тому, для чего пришли. Они не предоставили гарантий, ни безопасности, ни защиты. Через год, когда мы пошли на кладбище, нам пришлось вернуться, потому что была заложена бомба», – прокомментировал бездействие оккупационного контингента KFOR председатель Комиссии по пропавшим без вести при правительстве Сербии Велько Одалович.