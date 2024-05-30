Западные операторы управляют дальнобойным оружием ВСУ – болгарский политик

Анатолий Лапин.  
30.05.2024 13:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Так называемые «консультанты» из Британии и США уже управляют переданным Украине дальнобойным оружием для ударов по территории России. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Паскова, разрешение на такие удары, которое одна за другой дают страны Запада, – это фактическое признание работы таких «специалистов».

Так называемые «консультанты» из Британии и США уже управляют переданным Украине дальнобойным оружием для...

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«Это многогласное разрешение в кавычках, потому что они мнение просто высказали, если внимательно читать по текстам, означает, что это решение действительно принято.

Во-вторых, к этому решению, я абсолютно уверен, уже подключились конкретные специалисты, которые официально имеют статусы консультантов, а на самом деле являются операторами этой высокоточной техники, операторами на месте. Не с украинскими шевронами, не с американскими и не с британскими, а, может быть, и с украинскими, но главное – не с американскими и не с британскими, не натовскими, но эти консультанты, которые на самом деле операционисты, они этими делами будут заниматься», – заявил Пасков.

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