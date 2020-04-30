Западные организации напрямую управляют Украиной, прибегая к угрозам – юрист

30.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Международный валютный фонд и депутаты Европарламента покрывают своего агента влияния на Украине, не давая украинским властям осудить его за коррупцию.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такой комедии мы ещё не наблюдали, обратите внимание – раньше как действовали спецслужбы иностранных государств и неправительственные организации, финансируемые ими… они все равно действовали как-то в своём кругу, давали сигналы, какие-то аккуратно, но никогда не руководили публично, то есть не давали указаний.

А сейчас в деле Сытника они дают указания, мало того, они же все между собой связаны: посольство США, Международный валютный фонд, чиновники связаны с финансированием Украины, фонды Сороса – все они действуют в единой скомбинированной вертикали… И их средства массовой информации – «Радио свобода», «Громадское», «Новое время», «Зеркало недели», которое к ним сейчас примкнуло, все, кто пропагандируют насилие в стране.

И вот они последнее время начали прямо давать указания, и понимаете, сложность ситуации по Сытнику в том, что он судом признан, и он сам этого не отрицает, он ни разу не опроверг, что он и апелляционным судом признан виновным», – возмутился Портнов.

Также юрист рассказал, как международные организации вмешиваются в суверенные дела Украины и давят на политиков, угрожая отменить безвизовый режим.

«Национальное агентство по предотвращению коррупции, которым доверяют иностранные неправительственные организации, внесло Сытника в реестр коррупционеров. Ну, скажите, какая может быть ещё другая парадигма в этом вопросе, какое другое должно быть решение или объяснение… нет, они давят на парламент.

Международный валютный фонд, оказывается, присылает депутатам правящей фракции депеши, где выражает обеспокоенность возможным отходом от курса ЕС, а депутаты Европарламента, ну не официально Европарламента, а то совсем бы было из ряда вон выходяще. А 6-7 депутатов Европарламента писали депешу, что они считают, что это как-то может повлиять на безвизовый режим Украины. То есть намекают, что вдруг они вообще отменят безвизовый режим», – отметил Портнов.

Он также выразил негодование, что Украина, как суверенное государство, не может посадить коррупционера, и призвал критиковать бесхребетность власти.

«Если мы, как суверенное государство уволим Сытника за коррупцию, это просто фантасмагория какая-то невероятная. Поэтому я считаю, что задача всех думающих людей максимально жестко критиковать, даже рискуя тем, что ему аннулируют визы для поездок в США, ничего страшного, те, кто был в США, там сильно такого полезного и хорошего нет», – резюмировал Портнов.