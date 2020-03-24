Западные «партнеры» отвернулись от Украины в разгар эпидемии

24.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Страны НАТО и Евросоюза забыли об Украине при первом же серьезном кризисе, несмотря на закрепление в Конституции страны курса на интеграцию в западное сообщество. При этом, коммунистический Китай, не отказал в помощи официальному Киеву, отправив тест-системы и медицинские принадлежности.

Это показывает истинное лицо западной демократии и сплоченность восточного населения, заявили в комментариях «ПолитНавигатору» российские эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все невероятно просто – Украина может закреплять что угодно и где угодно. Просто ценность этих закреплений находится где-то между нулем и ничем. Это все было очень хорошо, комфортно и культурно до тех пор, пока не начался экономический кризис, а главное, что пока не началась пандемия. Сразу после этого стало понятно, что теперь каждый сам за себя.

Если НАТО и Италии-то не сильно помогает, то кто решил, что Альянс вдруг сделает исключение для Украины? Помощь в данном случае возможна только со стороны двух стран – Китая, потому что у них есть опыт уже свой собственный по коронавирусу, и со стороны России.

Телеграмм-каналы, близкие к администрации Зеленского, уже открыто пишут, что они зондируют почву о том, чтобы Россия помогла. Просто как они это будут реализовывать, потому что у них та же Верховная Рада закрепила, что Россия – это страна-агрессор? Поэтому ценность всех этих заявлений равна чиху воробья, только и всего», – заявил политолог Армен Гаспарян.

С ним согласился его коллега Олег Матвейчев, подчеркнувший разницу между западным и восточным менталитетами.

«НАТО и ЕС не только Украине, но и собственным странам не могут оказать помощь. Ни Италии, ни Испании. Более того, воруют друг у друга, китайские маски задержали, украли, российские самолеты не пропускали. Это же все дикие люди, это же красивая сказка про Европу. В любой сложной ситуации они начинают быть каждый за себя.

Я еще в свое время удивился такой истории в книге Сергея Георгиевича Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», он привел пример: в Испании, когда был экономический кризис, на улицах появилось огромное количество собак. И он спросил, а как это так, и ему испанцы совершенно спокойно ответили, что продукты подорожали, поэтому они всех своих домашних питомцев выгнали на улицу. Это считалось нормальным у них. Вот это отношение европейцев.

Совершенно другое отношение у нас: «Сам погибай, а товарища выручай». Взаимопомощь – это то, что веками было в русской общине. Такие сложные северные территории не освоить без коллективного труда. Китайцы тоже коллективная нация. Они соответственно с таким отношением помогают странам ЕС, Украине посылают помощь. А что касается Украины, то это бездонная пропасть, она поглощает любую помощь, особенно на халяву», – считает Матвейчев.

При этом, шансов на то, что ситуация раскроет глаза Киева на то, что там, куда он стремится, его не ждут, крайне мало, пишет в своем блоге советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«Украина так стремилась в ЕС и НАТО, что закрепила своё стремление в Конституции! А помогает ей почему-то Китай! При первом же существенном кризисе и ЕС и НАТО Украину кинули. Так же, как и великие благодетели США. Забыли, вычеркнули, послали. И с Конституцией, как-то неудобно получилось! Но признавать свои ошибки и отменять свои тупые решения в Киеве еще не научились», – написал Мирошник.