«Западные партнеры» развернули новую атаку на Россию

12.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Западные государства проводят в отношении России политику, которую нельзя расценивать иначе, как «откровенное хамство».

Об этом в ходе заседания Государственной думы заявил вице-спикер Петр Толстой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу в Крыму и Севастополе пройдет совместное с законодательными органами власти этих субъектов заседание Совета Государственной думы. Как раз под эти даты сегодня разворачивается широкая атака на послекрымскую Россию наших так называемых западных партнеров. Я не знаю, кому нравятся эти эвфемизмы с партнерами, коллегами. Может пора назвать вещи своими именами? Это уже решать каждому самостоятельно.

Как вы знаете, делегация Государственной думы не так давно приняла участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Вслед за Парламентской ассамблеей Совета Европы лейтмотивом всей работы вновь становится обвинение России в агрессии – это Керчь, это давление на независимые страны Прибалтики, Украину, с открытием «Северного потока-2», создание в ОБСЕ очередной комиссии по расследованию гибели Бориса Немцова, в которую будут поставлять свои материалы общественные организации, существующие и так на западные гранты.

Все эти заявления и действия в наш адрес никак нельзя назвать ни критикой, ни партнерством. Это откровенное и самое наглое хамство, на которое еще способны современные европейские политики», – отметил вице-спикер.

При этом, по словам парламентария, европейские организации вместо конструктивной работы продолжают выдвигать все новые претензии к Российской Федерации, давая оценку внутреннему законодательству страны.

«Наша любимая организация – Совет Европы, 5 марта публикует доклад Европейской комиссии против расизма и нетерпимости. Совет Европы выражает свое возмущение российским законодательством по противодействию экстремизму, запрету на распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних. На перечисление всех претензий к нашей стороне – 56 листов.

Организации разные, как мы видим, а стиль отношения к нынешней России одинаковый. Это такой коллективный европейский современный Швондер во всей его красе. Россия в его понимании – это такая квартира профессора Преображенского, которую надо превратить в европейский хостел. Все эти потуги Швондера встречаются улюлюканьем, ликованием и радостными приветствиями наших доморощенных либералов Шариковых, которые потом радостно бегут собирать информацию для очередного европейского доклада, выводить школоту на протесты и зарабатывать на проценты от выделенных американских и европейских грантов», – резюмировал Толстой.