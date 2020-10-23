23.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Западные «партнеры» все сильнее затягивают колониальную удавку на шее Украины


Хотя после смены власти в Киеве новая команда провела зачистку от части кадров, поставленных на должности при Петре Порошенко, это не означает, что Украине удалось ослабить зависимость от западных «партнеров».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел определенную зачистку кадров, связанных с Петром Порошенко, с предыдущей властью, но говорить о том, что сегодня мы наблюдаем поворот в сторону от внешнего влияния нельзя. Боле того, это влияние в последнее время только усиливается.

Речь не только о меморандуме с МВФ, европейскими кредиторами, но и о визитах и договоренностях с Британией, Польшей, Турцией, ЕС, влиянии в финансовом секторе, секторе безопасности, в антикоррупционном секторе. Оно только усиливается», – сказал политолог.

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