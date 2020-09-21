«Западные партнёры бросят нас в окружении агрессора» – Галичина почуяла беду

21.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если Украина в срочном порядке не решит коррупционные вопросы в стране, то рискует оказаться не только без безвиза, но и в одиночестве – лицом к лицу с наступающим со всех сторон московским «агрессором».

Об этом в эфире «5 канала» заявила известная как «голос львовского майдана» депутат Верховной рады София Федына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня начались военные учения «Кавказ-2020», там задействовано более трёх с половиной [тысяч] военных московской федерации и более тысячи единиц военной и спецтехники. Также у нас критическая ситуация и на белорусско-украинской границе, там огромное скопление войск московской федерации, которые Москва перекидывает в Беларусь с начала акции неповиновения за демократические и честные выборы в Беларуси. По сути, сейчас мы начинаем попадать в окружение.

Если сейчас будет продолжаться ситуация с коррупционной составляющей назначения специального антикоррупционного прокурора, а ЕС и США уже объявили, что это может стать угрозой нашему безвизовому режиму и получению полутора миллиардов евро помощи, это создаст вакуум для Украины. И в таком вакууме Украина наиболее уязвима», – предупредила Федына.

«Если что-то пойдёт не по сценарию московской федерации, а они будут видеть, что наши западные партнёры сейчас дали паузу с украинской стороной, это может послужить причиной и для прямого вторжения», – добавила соратница Порошенко.